L'IMPRESAAl suo esordio tra gli under 20 il setino Angelo Ulisse vince il titolo italiano juniores al coperto sui 60 piani con 6.82. Sul rettilineo del Palaindoor di Ancona il portacolori delle Fiamme Gialle Simoni scappa via con una partenza reattiva fulminando il veneziano Federico Guglielmi (Biotekna) con 6.85 e il siracusano Matteo Melluzzo (Fiamme Gialle) con 6.89. Nelle eliminatorie il velocista lepino, 18 anni il prossimo 22 marzo, si era qualificato con il crono di 6.86. Una gioia incontenibile quasi a ripercorrere il film di cinque mesi fa - era l'11 settembre quando nei tricolori under18 all'aperto di Rieti dominò la scena nei 100, firmando il primato di 1067, 14esimo alltime. «È una grande soddisfazione afferma l'enfant prodige con un passato nel basket e nella corsa campestre Sapevamo di trovare avversari forti, ma è uscita una gara di carattere. La stagione è ancora lunga e bisogna restare umili e con i piedi per terra». «È un ragazzo speciale che merita ogni centimetro di questa vittoria - sottolinea il suo coach Claudio Licciardello - È stato bravo perchè ha costruito la finale come un piccolo professionista. Impressionante la sua accelerazione nei primi 30, lì ha chiuso la pratica lasciando un metro e mezzo di distacco ai suoi rivali».An.Gio.