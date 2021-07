Sabato 3 Luglio 2021, 10:09

Suoneranno Debussy e Schubert. Un evento da non mancare quello di lunedì a Latina, all'Arena San Francesco, che riprende la sua attività dopo la pandemia presso la Parrocchia di San Francesco in via dei Cappuccini. Il primo evento vede il ritorno del maestro Sandro D'Onofiro, latinense doc, da anni risiede a Lugano dove è docente del Conservatorio della Svizzera Italiana. D'Onofrio lunedì sera suonerà con la bellissima e bravissima Julia Didier, la violinista che dopo aver suonato con i Munchner Philarmoniker, dal 2019 è violinista di fila nell'Orchestra della Svizzera italiana; e con Felix Vogelsang, violoncellista, che dal 2004 suona con l'Orchestra della Svizzera Italiana.L'ensemble proporrà il Trio per violino, pianoforte e violoncello in sol maggiore di Claude Debussy, e il Trio per pianoforte, violino e violoncello di Franz Schubert.

Un ritorno in grande stile per la rassegna che lo scorso anno ha visto la partecipazione di più di 5mila persone nelle 15 manifestazioni programmate. «Una location - spiega Enzo De Amicis - impreziosita nello spirito sociale e civico dall'hub vaccinale e dalla scelta delle Istituzioni di celebrarvi la Festa della Repubblica. E' è con questo spirito che continueremo, speriamo negli anni, ad essere punto di riferimento per l'arte, la musica, la cultura, lo spettacolo ed il sociale.

Il biglietto (come contributo alla parrocchia) costa 10 euro. Prevendita presso Bluticket ( Latina Fiori). Info 3497661153.

Fra.Ba.

