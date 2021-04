3 Aprile 2021

Il cancello che viene aperto e richiuso, un via vai di furgoni, e persone che entrano e escono. «Ora la cosa più urgente è far mettere a posto la recinzione», osserva l'assessore ai Lavori pubblici, Emilio Ranieri, parlando dell'attuale situazione del cantiere della cittadella giudiziaria: «Quella della recinzione, che oltretutto va a confinare con condomini affollati, con parcheggi di esercizi commerciali molto frequentati, e, in definitiva, con altre proprietà, è un'emergenza che deve essere risolta subito dal Provveditorato alle opere pubbliche, stazione appaltante per la cittadella giudiziaria». Nel cantiere, ormai abbandonato da anni, in parte per la fine dei fondi in parte per le diverse vicende di passaggi di competenze, ma soprattutto per il fallimento della ditta che vi operava e con la quale ora si sta concludendo un accordo, vi sono infatti delle presenze. Spesso viene visto un furgone, entrare e uscire. Un mezzo che potrebbe forse essere quello dell'ex custode del cantiere a suo tempo nominato dalla vecchia impresa, ma che, se così fosse, non avrebbe oggi ragione di essere presente in zona, dopo il fallimento. In passato si erano già verificati diversi episodi, come un vasto incendio sviluppatosi nel luglio del 2016.