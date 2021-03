8 Marzo 2021

(Lettura 2 minuti)







CISTERNA

Rinviati per la quarta volta, a data da destinarsi, i due concorsi pubblici a Cisterna. Il primo per titoli ed esami, per la copertura di 5 posti di istruttore amministrativo categoria C1, con contratto a tempo indeterminato e pieno; il secondo, sempre per titoli ed esami, è per la copertura di 2 posti di istruttore contabile categoria C1, sempre con contratto a tempo indeterminato e pieno. I primi tre rinvii dei due tormentati concorsi, da ottobre ad oggi, erano stati imposti dalle disposizioni dei Dpcm del governo Conte sulle misure anti Covid. Esemplare il primo rinvio ad ottobre dello scorso anno quando le prove preselettive erano state programmate al palazzetto dello sport per quasi 900 candidati, in barba al rischio assembramenti. Anche questa volta era tutto pronto secondo il calendario pubblicato il 3 marzo sull'albo pretorio ma la data è nuovamente saltata «per motivi tecnici e organizzativi». Oggi e domani i 52 candidati (divisi in due gruppi) ammessi alle prove scritte per gli amministrativi si sarebbero presentati a Palazzo Caetani, dove sono stati predisposti «5 distinti locali sul medesimo piano, che, per dimensioni e caratteristiche risultano idonei ad essere adibite ad aula di concorso. Il numero di componenti della commissione esaminatrice è di 4 persone. Il numero di addetti alle procedure di identificazione e all'assistenza e vigilanza nelle fasi preliminari è di 4 persone». Probabilmente l'intoppo tecnico organizzativo sta nella richiesta di presentazione «di un referto relativo ad un test antigenico rapido o molecolare, effettuato si legge sull'albo pretorio mediante tampone oro/rino-faringeo1 presso una struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento delle prove». Ma oggi è lunedì e le 48 ore sono passate, quindi, in ogni caso i candidati dovranno sottoporsi a nuovo tampone. Stessa sorte per i contabili che oggi e domani avrebbero dovuto affrontare le prove scritte nel pomeriggio.

Claudia Paoletti

© RIPRODUZIONE RISERVATA