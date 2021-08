Lunedì 9 Agosto 2021, 05:01

L'EMERGENZA

Ancora incendi alla vigilia della settimana che si annuncia la più critica dell'anno. Ieri il primo rogo ad Aprilia, vicino ad una azienda, sulla carreggiata sud all'altezza di Via del Commercio; qui le fiamme si sono sviluppate rapidamente a causa del vento e sono dovuti intervenire i vigili del fuoco; l'altro incendio nelle campagne interne di Via Conca, tra Borgo Podgora (Latina) a ridosso della Pontina e Prato Cesarino (Cisterna di Latina) a ridosso della ex Good year, dove sono state minacciate anche alcune case. Qui zona molto vicina alla Pontina, sul lato interno della carreggiata nord) sono intervenuti anche i volontari della protezione civile del gruppo di Passo Genovese con le loro squadre.

Nel primo rogo anche i residenti sono interventi con le pale e i tubi dell'irrigazione dei campi per aiutare i vigili del fuoco a domare le fiamme. Sul posto i vigili del fuoco di Latina e Aprilia. Nel secondo caso si è resa necessaria l'interruzione al traffico di via Nettuno. Le fiamme hanno avvolto gli alberi di eucaliptus a ridosso della ex multinazionale rendendoli instabili perché lesionati dalle fiamme. Pertanto la via Nettuno è stata chiusa al traffico nel tratto che va dall'incrocio di via Reynolds a quello con via Santa Maria Goretti. La segnalazione dell'incendio è giunta ai vigili del fuoco e alla polizia locale poco dopo le 15 di ieri; nel tardo pomeriggio nessun albero leso dalle fiamme è crollato ma la strada è stata interdetta per circa cinque ore in attesa del nulla osta dei tecnici per la riapertura in sicurezza. Su posto sono intervenuti, i vigili del fuoco di Sezze, la protezione civile di Cisterna e gli agenti della polizia locale.

Domenica difficile anche per gli incendi di montagna. Ieri Maenza è tornata a bruciare: si può dire che quasi ogni giorno di questa estate siano andate in fumo vaste aree tra boschi e macchia mediterranea, tanto da spingere nei giorni scorsi il sindaco Claudio Sperduti a firmare una lettera insieme al collega di Carpineto Romano Stefano Cacciotti per chiedere alla Regione Lazio dei droni per la prevenzione degli incendi. Lo stesso responsabile della protezione civile di Maenza, Andrea Di Girolamo, aveva lanciato un appello per maggiori controlli: «Siamo stremati, stanchi, e anche arrabbiati perché ormai non c'è giorno che non corriamo per spegnere incendi, non abbiamo pace, stiamo perdendo le forze ha detto - Abbiamo salvato case dove i terreni sono del tutto abbandonati, con l'aiuto di altre associazioni di protezione civile e i vigili del fuoco, basta, un minimo di senso civico e anche umano».

Analoga la situazione a Monte San Biagio che ha vissuto sabato un pomeriggio infernale: la parte alta del paese ha fatto da sfondo a un poderoso rogo che ha messo a rischio l'incolumità di decine di persone. L'episodio che ha portato l'assessore monticellano all'Ambiente a puntare il dito contro il piano di prevenzione e contrasto degli incendi estivi: «Sono veramente deluso. Ogni anno si ripropone la stessa situazione, con i piromani che appiccano fiamme a destra e a manca» attacca Carmine Masiello chiedendo più fondi «per mettere i piromani all'angolo».

© RIPRODUZIONE RISERVATA