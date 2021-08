Giovedì 26 Agosto 2021, 05:02

Paura per un incendio che ha distrutto un veicolo, ieri sera, in via Triboniano, alle spalle del Tribunale di Latina. I vigili del fuoco sono riusciti a salvare una seconda auto, parcheggiata vicina. Paura tra i residenti della zona, molti dei quali scesi in strada intorno alle 21, richiamati dalle fiamme.

Si tratta del terzo incendio di vetture nel capoluogo nel giro di due giorni e le indagini non lasciano nulla al caso. Si stava verificando, in serata, se il proprietario della Dacia Duster andata a fuoco possa essere oggetto di intimidazioni e perché o se fosse legato ai precedenti incendi.

Già, perché dopo quello di via Fiuggi durante la notte tra martedì e ieri la polizia è dovuta intervenire per un altro incendio di auto.

Insieme ai vigili del fuoco, intorno alle 3:50 circa, una volante è arrivata in via Muzio Scevola. Qui le fiamme stavano divorando due automobili: una Audi A3 e una Mercedes classe B. La prima auto è andata completamente distrutta, la seconda invece è rimasta parzialmente danneggiata, soltanto nella parte anteriore. Una terza auto che era parcheggiata lì vicino è rimasta invece danneggiata lungo una fiancata per l'eccessivo calore emanato dagli altri due veicoli in fiamme. Sul luogo dell'incendio è intervenuta anche una squadra della polizia scientifica per effettuare un sopralluogo e i relativi rilievi, senza però trovare elementi rilevanti. Come detto, si tratta però del secondo caso nel giro di due giorni, e si indaga per escludere eventuali collegamenti tra gli episodi. Perché il primo infatti, che si era verificato in via Fiuggi, aveva interessato tre auto una delle quali appartenente a uno dei tre uomini coinvolti nella rissa che si era verificata davanti al carcere di via Aspromonte alcuni giorni fa. Si indaga anche per capire se ci sia un collegamento tra questi due primi episodi e ora quello di ieri sera. Del caso si sta occupando la squadra mobile della questura di Latina, che tassello per tassello sta cercando di ricostruire il quadro.

