Lunedì 6 Settembre 2021, 05:01

LA DENUNCIA

Il fenomeno dell'alcol ai minori di 16 anni è ormai sempre più diffuso, ma i controlli aumentano specialmente dopo i recenti episodi di coma etilico che hanno visto come protagoniste due giovanissime.

La polizia concentra l'attenzione nelle zone della cosiddetta movida dove c'è una maggiore concentrazione di giovani. Il Questore di Latina ha disposto l'impiego di pattuglie in borghese per controllare i locali senza dare nell'occhio e verificare chi vende alcolici ai minorenni o addirittura ai ragazzi con meno di 16 anni. Sabato sera i poliziotti della Squadra Amministrativa della Questura hanno denunciato il titolare di un bar del centro che aveva appena servito a due ragazzi (minori di 16 anni) due cocktail a base di vodka. Oltre alla denuncia, la Questura sta valutando ulteriori provvedimenti sanzionatori a carico del gestore del locale.

I rischi, secondo quanto prevede la legge, sono piuttosto alti. Il Codice penale prevede infatti la possibilità di arrivare all'arresto fino a un anno nei confronti dell'esercente (bar, pub, pizzeria) che somministra, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, «bevande alcooliche a un minore degli anni sedici, o a persona che appaia affetta da malattia di mente, o che si trovi in evidenti condizioni di deficienza psichica a causa di un'altra infermità». Se invece l'alcol viene servito a ragazzi tra i 16 e i 18 anni è prevista una sanzione compresa tra 250 e 1.000 euro. Se il commerciante risulta recidivo, la seconda sanzione prevede una sospensione di 3 mesi della licenza commerciale e una sanzione tra i 500 ed i 2.000 euro. Ci sono poi altri reati che potrebbero essere contestati in caso di episodi più gravi commessi da ragazzi in stato di ebbrezza dopo aver consumato alcolici in locali aperti al pubblico.

Marco Cusumano

© RIPRODUZIONE RISERVATA