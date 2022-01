Giovedì 20 Gennaio 2022, 05:06

LA SITUAZIONE

La curva non accenna a dare segnali di un'inversione di tendenza e i casi di covid in provincia, dall'inizio di gennaio, hanno già toccato quota 22mila, 8.28 solo nell'ultima settimana compresa tra il 12 e il 18 gennaio. La situazione poi peggiora a vista d'occhio nelle scuole dove, nell'arco di appena una settimana, i contagi sono letteralmente triplicati, con conseguenti ritardi nella valutazione dei casi e nella notifica delle quarantene e disagi per le famiglie. Quella di ieri intanto è stata un'altra giornata oltre la soglia dei mille positivi: 1.340 per la precisione, con altri due decessi.

LA MAPPA

Poco meno di un terzo dei contagi riguarda la città di Latina che ne conta 304, altri 267 sono invece ad Aprilia, gli unici due comuni del territorio che continuano ad avere costantemente numeri a tre cifre ormai da molte settimane. Sono poi 10 i casi anche nel piccolo comune di Bassiano, uno a Campodimele, 11 a Castelforte, 63 a Cisterna,18 a Cori, 67 a Fondi, 73 a Formia e 39 a Gaeta, 20 a Itri, otto a Lenola, quattro a Maenza, 41 nel comune di Minturno e altri otto anche a Monte San Biagio, cinque invece a Norma, 44 a Pontinia, cinque sull'isola di Ponza, 41 a Priverno, cinque a Prossedi, tre a Rocca Massima e 10 a Roccagorga, ancora 49 casi a Sabaudia, 15 a San Felice Circeo, 22 a Santi Cosma e Damiano, 21 a Sermoneta, 60 nel comune di Sezze, 16 a Sonnino, sei a Sperlonga, quattro a Spigno Saturnia, 98 a Terracina e due infine anche sull'isola di Ventotene.

LE VITTIME

A perdere la vita nelle scorse 24 ore altri due pazienti, per un totale di 10 nell'ultima settimana e di 28 dall'inizio del mese: un uomo di 84 anni che era residente a Sezze, fragile e vaccinato anche con dose booster, e una donna di 83 anni che era residente a Sabaudia e di cui non risulta nota la vaccinazione. Sono stati inoltre cinque i ricoveri al Goretti e altri due pazienti risultano trasferiti a Roma, mentre le notifiche di guarigione ammontano a 328 e le somministrazioni di vaccino 6.479 nella giornata di martedì. Nella settimana compresa tra il 12 e il 18 gennaio i comuni pontini hanno fatto registrare complessivamente 8.428 nuovi positivi, 10 morti e ben 42 ricoveri. Spaventano in particolare i numeri che riguardano Latina, con 2.169 contagi, e Aprilia, con 1.194.

IL PROBLEMA

Ma è nella scuola che la situazione risulta decisamente più problematica, anche nella gestione di tutti gli aspetti burocratici dovuti alla nuova normativa nazionale. Proprio nell'ultima settimana tra il 12 e il 18 di questo mese i contagi sono schizzati a oltre 2mila: 1.926 sono gli studenti positivi e 136 sono i contagi tra personale scolastico e docenti, per un totale di 207 classi in quarantena. Numeri spaventosi che non si erano mai registrati prima e che hanno costretto il dipartimento di prevenzione a lavorare giorno e notte.

I DISAGI

Nonostante questo i disagi non sono mancati. In alcune classi della primaria ad esempio il cosiddetto Tampone 0 per la presenza di un positivo in classe è slittato di alcuni giorni dopo la scoperta del primo contagio e nell'attesa i bambini hanno perso alcuni giorni di scuola. Capita poi, come nel caso di una classe della primaria di via Polonia a Latina, che la scoperta di un nuovo positivo durante la sorveglianza con testing disposta dall'azienda sanitaria cambi di nuovo le carte in tavola e faccia scattare la quarantena, che per giorni però non viene notificata in via ufficiale alle famiglie né dalla Asl né dalla scuola per via di ritardi e disguidi. E così il disagio ricade su decine di genitori che si trovano a non poter chiedere congedi per quarantena al lavoro e sono costretti a ricorrere a ferie o all'aiuto dei nonni, trovandosi nella più completa incertezza. Per analoghi ritardi ad esempio la scuola di via Sezze, sempre a Latina, non ha neppure attivato la didattica a distanza ma disposto solo la sospensione delle lezioni: dunque, bambini a casa e senza neppure la dad.

I RALLENTAMENTI

Dal dipartimento di prevenzione spiegano che la grande mole di lavoro dell'ultima settimana ha portato a inevitabili rallentamenti ma assicurano intanto che le procedure nei prossimi giorni saranno snellite con l'invio di un nuovo di un format a tutte le scuole, che sarà inviato alle famiglie quando sarà riscontrata la presenza in un positivo e consentirà di prenotare in modo autonomo i tamponi nei giorni dovuti.

