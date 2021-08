Domenica 22 Agosto 2021, 05:02

IL LUTTO

La triste notizia, che ieri ha commosso l'Italia, sulla scomparsa della signorina buonasera più elegante e professionale di sempre, è arrivata dritta al cuore anche di numerosi cittadini di Latina. Nicoletta Orsomando, 92 anni compiuti lo scorso gennaio, era nata a Casapulla, in provincia di Caserta, e per un breve periodo della sua vita era vissuta a Latina. Anzi a Littoria, all'epoca. Poi si era trasferita a Roma con la sua famiglia. Suo padre Giovanni, virtuoso suonatore di clarinetto, solista nella banda di fanteria da ufficiale dell'Esercito, fu fra i maggiori maestri e autori italiani di brani per bande musicali. Per un lungo periodo fu direttore della banda della provincia di Roma, e per questo spesso presente nell'area pontina. Nicoletta a Latina, ormai, la ricordano in pochi mentre numerosi sono quelli che hanno mostrato di conoscerla attraverso i ricordi dei genitori o dei nonni. La sua prima apparizione televisiva risale al 22 ottobre del 1953, quando le trasmissioni erano ancora sperimentali: annunciò un programma per ragazzi sull'Enciclopedia Britannica. Volto sereno, dizione perfetta e modi gentili, è stata per oltre 40 anni un appuntamento fisso per tutte le famiglie italiane. Si ritirò dal piccolo schermo il 28 dicembre del 1993, vantando la carica più lunga tra le signorine buonasera. Nicoletta Orsomando è morta ieri in ospedale a Roma, dopo una breve malattia. I funerali si terranno domani, lunedì 23 agosto, alle 10.15 nella chiesa di Santa Maria in Trastevere. Il vice sindaco di Latina Maria Paola Briganti ieri ha ricordato la concittadina venuta a mancare, con un commosso post affidato a Facebook: «Ironica, amabile e professionale, è stata forse la più amata signorina buonasera' Pochi lo sanno ma Nicoletta Orsomando è stata per un breve periodo, da bambina, cittadina di Latina (allora Littoria)».

R.Cam.

© RIPRODUZIONE RISERVATA