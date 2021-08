Mercoledì 18 Agosto 2021, 05:02

LA RELAZIONE

La Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti ha approvato, con delibera la relazione Prime analisi sulla qualità della spesa dei Comuni', documento contabile all'interno del quale sono contenuti i risultati di una specifica analisi sulla gestione di alcuni tra i principali servizi comunali: si tratta in particolare delle funzioni di amministrazione, gestione e controllo, della polizia locale e dei rifiuti, che assorbono complessivamente il 45% della spesa corrente degli enti locali, per un ammontare di circa 24 miliardi di euro. Nelle rilevazioni ci sono i dati scorporati anche per singolo capoluogo di provincia quindi anche per Latina. Per le funzioni di Amministrazione e Polizia locale sono stati utilizzati i dati di bilancio e il numero di abitanti relativi al 2019, anno a cui corrisponde, alla data di elaborazione della presente analisi, l'ultimo Rendiconto approvato disponibile a livello nazionale. In particolare il servizio Amministrazione include la gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali, l'ufficio tecnico, l'anagrafe, lo stato civile, elettorale, leva e servizio statistico, oltre ad altri servizi amministrativi generali: si tratta di un insieme di attività che non sono rivolte in via immediata, a rendere servizi rivolti alla soddisfazione di bisogni, ma assicurano il funzionamento della macchina comunale. In altri termini, consentono l'operatività dell'ente al fine di svolgere le funzioni istituzionali e quindi di offrire servizi alla comunità locale. In questo capitolo specifico tra le aree provinciali in cui i Comuni hanno innalzato la spesa per amministrazione, ma in misura meno che proporzionale all'aumento della spesa corrente complessiva (trend con segno negativo) c'è Latina con un indice di 198 ma ciò, fanno notare, evidenzia un aspetto positivo che consente di migliorare uno dei due indici per misurare la qualità della spesa. Per quanto riguarda le attività svolte dal servizio di polizia locale si articolano in una vasta gamma di funzioni che vanno dalla polizia ambientale, a quella amministrativa, giudiziaria, tributaria, per giungere a quella più classica di polizia stradale e mantenimento della pubblica sicurezza. Latina ha impegnato 41 euro pro capite rispetto ai 34 di Roma, i 29 di Frosinone e la media di 34 del Lazio. Per il servizio rifiuti l'analisi è stata svolta utilizzando la fonte informativa della banca dati OpenCivitas, che rimanda all'anno 2017. Il servizio Rifiuti costituisce uno dei principali settori di azione delle amministrazioni comunali e sono stati presi in esame i livelli di raccolta differenziata, poiché da un lato il livello di raccolta differenziata qualifica il servizio, dall'altro maggiori livelli richiedono una organizzazione che è generalmente più costosa ad esempio il metodo porta a porta. L'output è misurato quantitativamente attraverso le tonnellate di rifiuti raccolti e smaltiti. A Latina la spesa per tonnellata è di 382 euro a fronte dei 526 euro di Rieti. Le verifiche della Corte dei conti abbracciano non soltanto il profilo della legittimità e regolarità contabile, afferenti agli adempimenti normativi, ma si estendono anche a valutazioni più specificamente incentrate sulla sana gestione e di efficientamento della spesa.

Elena Ganelli

