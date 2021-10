Lunedì 4 Ottobre 2021, 05:02

I PROFILI

Amici da una vita, sempre insieme, fino a sabato sera. Avevano deciso di partire da Anzio e andare a Roma, documentando come fanno ormai molti giovani della loro età, tutto su instagram. La passione per il calcio aveva fatto conoscere sin da bambini Matteo La Perna e Mattia Patriarca, le vittime dell'incidente, ma anche i due rimasti gravemente feriti. Nati ad Anzio, cresciuti nelle giovanili del Falasche, avevano deciso di stare insieme a maggior ragione sabato. Mattia Patriarca, infatti, uno delle vittime, aveva perso il papà alcuni giorni fa e gli amici per distoglierlo lo avevano convinto a seguirli a Roma. Una tragedia nella tragedia, quindi, fra l'altro Mattia era figlio unico e la mamma ha subito due lutti gravissimi nel giro di poco più di una settimana. Frequentava il liceo lingustico privato Nostra signora della Mercede, ad Anzio.

IL VIDEO

Sul social largamente usato dalle nuove generazioni, alle 22.40 è postato un video nel quale i ragazzi prendono la Cristoforo Colombo, in direzione del centro di Roma.

Pooco dopo le immagini di Campo de' Fiori e Ponte Milvio, mentre intorno alle 3 è postata l'ultima immagine: c'è Matteo La Perna in primo piano, l'altra vittima, dietro di lui Mattia Patriarca, anche se non si vede bene. C'è uno di quei gesti con le mani che fanno i ragazzi, sono sorridenti, non potevano certo immaginare di andare incontro alla morte qualche chilometro dopo, all'altezza di via Apriliana, quando le loro abitazioni erano ormai a pochi minuti di distanza.

La notizia si è sparsa dalle prime ore dell'alba, mentre sulla Pontina erano ancora in corso i rilievi della Polizia stradale. I giovani erano conosciutissimi tra i coetanei e tra i primi a sapere della tragedia è stato proprio il presidente del Falasche Calcio, visto che La Perna è il nipote acquisito. Il tam tam è corso veloce tra gli amici, le prime notizie confermavano il decesso di Matteo e Mattia, mentre si rincorrevano le notizie sugli altri, con il passare delle ore sempre più rassicuranti.

Il Nettuno calcio - per il quale gioca uno dei feriti - aveva scritto che era morto anche un terzo ragazzo, presumibilmente che era alla guida, ma la notizia si è rivelata infondata ed è stata cancellata dalla pagina facebook della società. I due sono in condizioni serie ma non correrebbero pericolo di vita. Cordoglio per i decessi, infine, è stato espresso dal sindaco di Anzio, attraverso la pagina facebook del Comune.

Giovanni Del Giaccio

