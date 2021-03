VELA

È l'America's Cup dei giovani. Volanti sui foil, colorati e veloci, ad alte prestazioni e senza un attimo di respiro. Gli scafi della classe Persico 69F, il nuovo circuito internazionale U25, sbarcano nel Golfo di Gaeta. Da domani al 12 marzo lo Yacht Club Evs del presidente Vincenzo Addessi ospita la prima tappa di Coppa del Mondo Liberty Bitcoin Youth Foiling World Cup (le altre due prove si terranno in agosto a Limone, sul Garda e a gennaio 2022 ad Hong Kong), evento nato in sostituzione della Youth America's Cup, originariamente in programma ad Auckland. Nel progetto di sviluppo sono stati coinvolti i migliori velisti, tra i quali il palermitano ex Fiamme Gialle Francesco Bruni, timoniere insieme all'australiano James Spithill di Luna Rossa. Non vedo l'ora di vedere in azione a Gaeta questa nuova specialità. Sono stato il primo a provarla e so che sarà molto divertente osservarla nella sua performance, ha commentato Bruni, compagno di tante avventure, sulla regina delle classi (Star), del gialloverde Nando Colaninno, il papà di Federico, stella nascente della Finn in cui è bicampione italiano di fila e due volte iridato U19. Il 21enne atleta gaetano è il flight controller (controllore di volo dei foil) di Young Azzurra, l'ambizioso progetto lanciato nel 2020, che difende i colori dello Yacht Club Costa Smeralda, rappresentante del tricolore in Coppa del Mondo. Young Azzurra è nata proprio in continuità con quell'esperienza e con la storia di Azzurra - commenta Colaninno junior - Considerato il livello altissimo dei team iscritti assisteremo a uno spettacolo in cui il protagonista sarà il mix tra la velocità di questi innovativi monoscafi fast foiling e l'agonismo dei partecipanti. Insieme a lui lo skipper toscano Ettore Botticini, la triestina Francesca Bergamo e la romana Erica Ratti che si alterneranno a bordo nel ruolo di randiste. L'equipaggio è seguito dal coach Enrico Zennaro. Abbiamo testato la barca e le nuove vele in differenti condizioni meteo collaudando nuove manovre. Sarà un periodo intenso, quasi una maratona, ma siamo pronti a dare battaglia in acqua, spiega il giovane velista pontino. Al via otto equipaggi per 8 nazioni: oltre all'Italia, Stati Uniti, Hong Kong, Spagna, Svizzera, Francia, Olanda e Norvegia. Partiamo con i favori del pronostico insieme ad Hong Kong e Olanda, ma occhio sempre agli americani. Dopo la prima fase di qualificazione, in programma fino all'8 marzo, le attese finali si terranno dal 10 al 12. La carica adrenalinica è alta.

Andrea Gionti

