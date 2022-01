Venerdì 14 Gennaio 2022, 05:04

LA SITUAZIONE

Sono scesi ieri a 684 i nuovi contagi scoperti nei comuni della provincia di Latina, su un totale di circa 7mila test effettuati da Asl e farmacie del territorio. Una decisa contrazione rispetto all'andamento costantemente sopra quota mille delle ultime settimane, ma per parlare di una reale tendenza della curva verso la discesa è ancora troppo presto. Intanto, dall'inizio del mese di gennaio, si contano già 14.238 positività, contro le 8mila di dicembre. Per quanto riguarda la distribuzione dei contagi per i singoli comuni, la quota maggiore è ancora quella del capoluogo che ha 138 contagi, seguita dai 124 di Aprilia. Si registrano invece 82 casi a Gaeta, 81 a fondi, 51 nel comune di Terracina, 37 a Formia, 32 a Cisterna, 15 a Minturno, Sermoneta e Santi Cosma e Damiano, 12 a Priverno e 11 a Itri, Sabaudia e Sezze, 10 a Pontinia, altri nove a Norma, sei a Castelforte, quattro a Lenola, Maenza e San Felice Circeo, tre a Cori e Monte San Biagio, due a Sperlonga e Spigno Saturnia e uno ciascuno nei comuni di Roccagorga e Sonnino. Nessun decesso nelle scorse 24 ore dopo il tragico bilancio di 10 morti per covid registrato nei due giorni precedenti. Le vittime del virus in provincia restano dunque 21 dall'inizio di gennaio e 718 nei due anni di pandemia. I ricoveri invece ancora otto, con un paziente trasferito a Roma. Attualmente i cittadini contagiati che risiedono sul territorio pontino e che si trovano in isolamento domiciliare sono saliti a quota 20mila. E a questi se ne aggiungono almeno altri 21mila in quarantena per contatti con positivi. Le guarigioni sono decisamente poche rispetto all'enorme mole di nuovi casi quotidiana: appena 52 quelle riportate nel bollettino della Asl di ieri. I dati della campagna vaccinale segnano invece un incremento: nella giornata di mercoledì sono state 6.442, di cui 566 prime dosi, 869 seconde e 5mila dosi booster. Infine, uno sguardo al Lazio: con 10.242 casi scoperti su circa 94mila test, gli attuali positivi arrivano a sfiorare quota 200mila.

La.Pe.

