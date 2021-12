Martedì 21 Dicembre 2021, 05:02

LA SITUAZIONE

Continuano ad essere numerosi i contagi in provincia di Latina, costantemente sopra la soglia dei 200 positivi e con picchi preoccupanti oltre i 300. Il territorio fa i conti con 3.443 casi registrati solo dall'inizio di dicembre ad oggi, gli ultimi 216 riportati sul bollettino della Asl di ieri, ai quali si aggiungono però 15 contagi di residenti fuori provincia. Questa volta il comune di Aprilia torna a superare i dati del capoluogo, con ben 69 contagi accertati. Latina ne conta invece 56, mentre 12 sono a Cisterna e 10 nel comune di Fondi, otto invece a Priverno, dove la sindaca Anna Maria Bilancia ha deciso di sospendere la didattica in presenza fino all'inizio delle vacanze di Natale, sette a Formia, Minturno e Prossedi, sei a Sezze, cinque a Pontinia, ancora quattro a Norma e Sermoneta, tre a Gaeta e Terracina, due a Lenola, Roccagorga, Sabaudia e San Felice, un solo contagio è stato infine registrato a Campodimele, Cori, Itri, Monte San Biagio, Rocca Massima, Roccasecca dei Volsci e Santi Cosma e Damiano. Rispetto alle due vittime riportate nel bollettino del giorno precedente, non si segnalano nuovi decessi legati al covid né nuove guarigioni, ma i ricoveri al Goretti sono stati quattro. I nuovi casi sono diffusi in modo capillare in quasi tutti i territori pontini e oltre alla scuola e ai contatti familiari qualcuno è legato anche a festeggiamenti, sport e rientri dall'estero. Proprio questi ultimi purtroppo fanno temere che la variante Omicron si sia già affacciata in provincia. Due positivi di rientro da zone a rischio sono infatti considerati fortemente sospetti, anche se al momento si tratta solo di ipotesi e si attendono gli esiti del sequenziamento dei campioni da parte dell'istituto Spallanzani. Oltre a questo, c'è da segnalare che la grande mole di positivi e quarantene sta allungando i tempi dell'esecuzione di test antigenici e molecolari: per ottenere un appuntamento per un tampone nei drive- in della Asl è possibile infatti attendere anche diversi giorni. Il tracciamento inoltre è sempre più complicato e meno tempestivo a causa del numero elevato di positivi registrato ogni giorno. Un ultimo accenno infine alla campagna vaccinale: nelle ultime 24 ore sono state 4.115 le dosi somministrate, 403 delle quali sono prime dosi, 631 seconde e 3.081 richiami. In tutto il Lazio la campagna pediatrica è ufficialmente decollata, con 15mila vaccini già somministrati.

La.Pe.

