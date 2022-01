Sabato 15 Gennaio 2022, 05:05

LA SITUAZIONE

Ancora 2mila contagi in 24 ore. Dopo l'apparente tregua di giovedì, quando i 684 nuovi positivi hanno fatto sperare in un'inversione di tendenza, la curva è tornata a crescere e ieri sono stati accertati 1.944 casi di covid, a cui se ne aggiungono 128 relativi a cittadini residenti fuori provincia non conteggiati nel bollettino quotidiano della Asl. Sale ancora dunque anche il numero di cittadini che si trovano in quarantena preventiva, che ammontano a 23.700 circa mentre gli attuali contagiati che sono in isolamento domiciliare sono 21.882. In totale dunque oltre 45mila persone restano di fatto bloccate a causa del virus e a queste si aggiunge la quotidiana porzione di ricoveri ospedalieri. Ieri gli ultimi sei al Goretti, altri due trasferiti a Roma, con una pressione, in termini di accessi, che resta sempre molto alta. La parte maggiore dei casi gravi è rappresentata purtroppo da pazienti non vaccinati e su questo vale un dato per tutti: sui sette posti letto occupati nella Rianimazione sette sono proprio no vax, mentre un altro paziente risulta vaccinato ma affetto da altre patologie importanti.

Ma oltre all'emergenza della gestione clinica dei casi, la Asl affronta quotidianamente il lavoro di tracciamento e testing con un'attenzione particolare riservata alle scuole appena riaperte, dove i contagi sono all'ordine del giorno e rischiano di moltiplicarsi. Proprio ieri si è tenuta una prima riunione del comitato per l'ordine e la sicurezza convocata dalla prefettura per fare il punto della situazione a pochi giorni dal ritorno sui banchi di migliaia di studenti pontini. Inutile nascondere il fatto che la situazione è particolarmente complessa anche alla luce delle nuove regole sulle quarantene che impongono di fatto una valutazione caso per caso. Ma nel corso del vertice, alla presenza della Asl, dei sindaci di tutti i comuni del territorio e dell'ufficio scolastico provinciale, è stata ribadita una linea già chiara e condivisa: la scuola deve continuare in presenza, nonostante tutte le difficoltà. Così l'azienda sanitaria lavora in sinergia con l'ufficio scolastico provinciale per tenere le fila di tutto. Un impegno quotidiano e costante condotto in particolare dal dipartimento di prevenzione quasi giorno e notte, seguendo una condizione che è tra l'altro in evoluzione continua. Non di rado accade infatti che mentre si organizzano i tamponi per una classe in cui è stata riscontrata la presenza di un alunno positivo, i contagiati salgono a due o più di due e allora la misura di prevenzione cambia facendo scattare la quarantena e la didattica a distanza per tutti. Per gli istituti di medie e superiori inoltre la situazione si complica ancora di più, con la previsione di misure differenziate tra alunni vaccinati e non. L'obiettivo poi è quello di riuscire a garantire, in tempi rapidi, la sorveglianza con test per studenti e docenti secondo le regole imposte dal nuovo decreto del Governo, ma questo non fa che aggravare le lunghe code ai drive-in organizzati dalla Asl dedicati alle scuole. Nella giornata di ieri sono stati effettuati i primi 340 tamponi alla ex Rossi Sud di Latina che hanno portato ad accertare 14 nuove positività tra alunni e personale scolastico.

Laura Pesino

