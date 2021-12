Mercoledì 22 Dicembre 2021, 05:03

LA SITUAZIONE

Oltre 1.800 tamponi processati hanno consentito di accertare, fra i residenti della provincia di Latina, altri 152 casi, un dato in calo rispetto a quelli registrati negli ultimi giorni. Quasi un terzo dei nuovi positivi, 46 casi per la precisione, è residente nel capoluogo, mentre la città di Aprilia ne conta 27 e 15 sono invece a Cisterna. Altri 11 contagi sono stati scoperti nel comune di Sezze, nove ciascuno nei comuni di Priverno e Pontinia, sette nel comune di Sabaudia, quattro a Fondi, Sermoneta e Sonnino, ancora tre a Cori, due a Formia, Gaeta, Itri e Terracina, un solo caso infine rispettivamente a Lenola, Minturno, Monte San Biagio, Norma e Prossedi. Venti dunque i comuni coinvolti.

I contagi complessivi sono arrivati a toccare, dall'inizio di dicembre ad oggi, quota 3.595 mentre dall'inizio della pandemia i casi trattati sul territorio pontino sono stati 45.213. Altre due inoltre le vittime del virus riportate ieri sul bollettino dell'azienda sanitaria: un uomo di 83 anni di Cisterna, vaccinato con doppia dose ma con molte patologie pregresse, e poi una donna di 100 anni che era residente ad Aprilia e che non era stata vaccinata. Altre due vittime che portano dunque a 689 il conto complessivo dei decessi in quasi due anni di pandemia.

I RICOVERI

Nelle ultime 24 ore all'ospedale Goretti di Latina i sanitari hanno ricoverato altri cinque pazienti mentre sono 92 le nuove notifiche di guarigione. Le vaccinazioni sono state infine poco meno di 5mila: 4.938, di cui 269 prime dosi, 593 seconde dosi e 4.076 richiami. Attualmente 5.076 cittadini della provincia sono positivi e si trovano in isolamento domiciliare. I contagi continuano a riguardare in modo prevalente famiglie e scuole, ma non mancano casi legati a rientri dall'estero, a festeggiamenti e ambienti di lavoro.

La raccomandazione è ad usare sempre i dispositivi di protezione, una misura di prevenzione che in tutto il Lazio è tornata ad essere un obbligo anche all'aperto, come previsto da una specifica ordinanza del presidente della Regione Nicola Zingaretti. Molti comuni pontini avevano già anticipato il provvedimento con una serie di ordinanze che lo limitavano però solo ad alcune aree cittadine a rischio assembramento.

Ora invece l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione riguarda l'intero territorio regionale senza distinzioni. Proprio ieri sono stati comunicati nel Lazio ben 2.285 nuovi casi di covid, 647 in più rispetto al giorno prima, a fronte di circa 64.500 test complessivi. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 3,5%. Alla crescita dei contagi corrisponde purtroppo in tutta la regione un aumento anche del numero dei ricoveri ospedalieri: i positivi che si trovano nei reparti ordinari sono saliti a 915, mentre le terapie intensive occupate sono 128.

La.Pe.

