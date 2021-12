Mercoledì 8 Dicembre 2021, 05:01

BASKET

Solita domenica di alti e bassi per i quintetti della provincia di Latina impegnati nella serie C del basket maschile, ma la routine dei pronostici è stata infranta dal risultato dell'unico derby giocato nel nono turno d'andata: ma procediamo con ordine. Nella serie C Gold continua il calvario dell'Oasi di Kufra Fondi che perde sul parquet della Stella Azzurra Roma (64-46) collezionando così la sesta sconfitta in altrettante gare giocate, con una classifica che vede i pontini ancora al palo, unico team ancora a quota zero tra le 18 laziali. Le due gare che restano fino al termine del 2021, entrambe casalinghe, saranno comunque decisive: domenica prossima contro Anzio, che è a quota 2 nel girone A e poi il 19 dicembre con Frascati, a metà classifica con 8 punti. Le poche gioie per le squadre pontine impegnate nelle minors arrivano dalla C Silver, ma qui il successo di un quintetto di casa nostra, ne fa piangere un altro. Nel derby in cartello a Scauri tra i padroni di casa della Fortitudo allenati da Enrico Fabbri e la Virtus Aprilia del coach Massimo Zuppante, Aprilia piazza un colpaccio corsaro, vincendo in trasferta (68-70) al termine di un match di estremo equilibrio. A metà gara equilibrio sul 35-35, all'ultimo riposo Aprilia sopra di un canestro (53-55) che è bastato per chiudere in bellezza. Nel quintetto vincente Francesconi 16 punti, Cencioni 12, Puleo e Scarnati 11 a testa. Per Scauri: Policari 20 punti, Sanchez 13 e Pekovic 12. Nel gruppo A, sonante successo della New Basket Time Latina guidata da Andrea Berardi, contro LaSalle Roma: 95-59. L'ampio margine matura quasi interamente nella quarta frazione, chiusa dai pontini con un parziale di 34-6. Top scorer Alessandro Pedà: 23 punti. Nulla da fare per la Serapo Gaeta, alla nona sconfitta in altrettante gare giocate: il team del Golfo diretto da Bruno Imparato s'è presentato a Casalpalocco con solo sei uomini a referto, perdendo 101-62. Nel girone A, Nbt Latina seconda a quota 14, staccata di 4 lunghezze dalla capolista imbattuta Ferentino; Gaeta è ultima da sola ancora a zero. Nel girone B Scauri, che deve recuperare due match, scivola al sesto posto a quota 8, mentre Aprilia ora la tallona con 2 punti in meno.

Stefano Urgera

© RIPRODUZIONE RISERVATA