27 Maggio 2021

SCUOLA

Nonostante il Covid, l'istituto tecnico Vittorio Veneto di Latina non si è fermato e i progetti di alternanza scuola lavoro sono andati avanti spediti, alcuni con enorme successo. Ecco perché ieri le aziende hanno incontrato in una tavola rotonda gli studenti e gli insegnanti per fare il punto della situazione. Diverse le aziende che non hanno rinunciato ai progetti di alternanza, tra cui la MaGa Production con il progetto Il linguaggio audiovisivo come risorsa economica che ha coinvolto 45 alunni che ieri hanno presentato il video promozionale commissionato dal laboratorio artigianale di pelletteria La.B e il backstage delle attività realizzate. La Unitplus con L'innovazione e il mondo dell'autoriparazione: esperienza di Hackathon ha coinvolto 38 alunni ai quali è stato affidato il compito di trovare una soluzione pratica per salvaguardare e innovare il compartimento del mondo automobilistico. La Unitplus ha portato avanti anche il progetto Strategie aziendali in tempi di pandemia per 15 alunni. Con la Kare, 24 alunni hanno terminato il progetto Turismo ambientale - Discovering Outdoor realizzando una brochure degli itinerari turistici esperenziali-naturalistici progettati da loro stessi. Altri 29 ragazzi invece si sono occupati di Ri-Costruire la figura dell'operatore turistico e le sue competenze trasversali. Con la Dublo, 27 alunni hanno realizzato Un nuovo prodotto per la conquista del mercato spagnolo, presentando ieri le proposte e la creazione di una pagina web. Rimane fedele al Vittorio Veneto l'azienda Francia Latticini con il progetto Francia: tra Latina e Tokio che ha coinvolto 12 alunni. Con la Starjoy Comunication 18 alunni hanno partecipato a Le nuove professioni del marketing nell'era digitale con la realizzazione di un videoreportage delle attività svolte. E' già stato presentato nei giorni scorsi invece il progetto che ha coinvolto 25 alunni La pelle di bufala: un esempio di economia circolare. 78 alunni hanno preso parte al progetto di alternanza con l'Agenzia delle entrate dal titolo Legalità e coscienza fiscale grazie al quale i ragazzi hanno compreso come l'evasione fiscale sia una delle cause principali delle difficoltà economiche del Paese.

Fra. Ba.

