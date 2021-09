Giovedì 2 Settembre 2021, 05:02

Continua il saliscendi dei contagi Covid in provincia di Latina: 40 i nuovi casi segnalati nel bollettino di ieri della Asl pontina, 19 in più rispetto a quelli delle 24 ore precedenti. Le 40 nuove positività sono state rintracciate all'esito di 646 tamponi effettuati nella giornata di martedì scorso: 8 a Fondi, 6 a Latina e altrettanti ad Aprilia, 3 a Gaeta e 3 a Terracina, 2 a Cisterna di Latina così come a Formia, Lenola, Minturno e San Felice Circeo, e 1 nei comuni di Ponza, Priverno, Sabaudia e Sermoneta. Nel report zero decessi, due ricoveri e 35 guarigioni.

Nella giornata di martedì sono state somministrate nel territorio pontino 3.426 dosi di vaccini anti-Covid. Ieri, presso gli hub in provincia di Latina, sono partite le vaccinazioni senza prenotazione in aggiunta alle prime dosi programmate in agenda fino al prossimo 14 settembre. Ieri l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato, giunto a Latina per un sopralluogo presso le sedi del Distretto 2, ha voluto ringraziare i professionisti della Asl pontina che «con grande spirito di servizio e impegno stanno contribuendo al buon andamento della campagna vaccinale». Le parole di D'Amato si sono soffermate anche sul servizio itinerante della vaccinazione che ha avuto una maggiore adesione da parte delle comunità straniere. «Nella provincia di Latina ha detto - sono stati vaccinati oltre 9mila cittadini di origine asiatica. In particolare, 7.432 persone della comunità sikh, 819 provenienti dal Bangladesh, 228 dalla Cina, 243 dalle Filippine e 373 dal Pakistan. Nel mese di giugno abbiamo iniziato un ciclo di vaccinazioni itineranti che nella provincia pontina ha dato grandi risultati relativamente alla richiesta spontanea di vaccinazione della popolazione asiatica, soprattutto sikh, si tratta in prevalenza di lavoratori agricoli della zona che hanno voluto sfruttare questa importante occasione per mettersi in sicurezza».

