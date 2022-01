Mercoledì 12 Gennaio 2022, 05:07

MALTEMPO

Attenzione a chi deve spostarsi oggi in provincia di Latina. Il Centro Funzionale Regionale ha reso noto ieri pomeriggio che il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di «condizioni meteorologiche avverse» con indicazione che dalle prime ore di oggi, mercoledì 12 gennaio 2022, e per le successive 4-6 ore, «si prevedono sul Lazio nevicate al di sopra dei 300-500 metri», sulle zone centro-meridionali della Regione. Ma segnalano anche «possibili locali sconfinamenti a quote inferiori e con apporti al suolo da deboli a moderati». Per questo oggi servirà cautela soprattutto da parte di chi dovrà spostarsi tra la provincia pontina, il frusinate e la Capitale.

Il Centro Funzionale Regionale ha effettuato anche la consueta valutazione dei Livelli di Allerta/Criticità «e ha pertanto inoltrato un bollettino con allerta gialla per neve su Appennino di Rieti, Bacini di Roma, Aniene, Bacini Costieri Sud e Bacino del Liri». Un allarme dunque giudicato basso, ma nonostante ciò la Sala Operativa Permanente della Regione Lazio «ha diramato l'allertamento del Sistema di Protezione Civile Regionale e invitato tutte le strutture ad adottare tutti gli adempimenti di competenza. Si ricorda, infine, che per ogni emergenza la popolazione potrà fare riferimento alle strutture comunali di Protezione civile alle quali la Sala Operativa Regionale garantirà costante supporto» si legge in una nota del la Protezione Civile del Lazio. Già da l'altro ieri la vetta della Semprevisa era nuovamente coperta di neve (è la seconda volta in poche settimane). Il manto bianco aha ricoperto le pendici della vetta pià alta dei Lepini e dell'intera Provincia. Da ieri, per la possibile presenza di neve e ghiaccio sia sulla Sr 609 Carpinetana ed sulla Sp 227 Pedemontana Monti Lepini in territorio pontino «dove sono stati attivati mezzi spazzaneve e spargisale di Astral spa».

© RIPRODUZIONE RISERVATA