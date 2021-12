Lunedì 20 Dicembre 2021, 05:02

«La situazione dei contagi va di giorno in giorno peggiorando con intere scuole della provincia in Dad, chiuse in anticipo in vista delle feste di Natale, e classi in quarantena con più casi positivi in tutti i gradi di scuola, a cominciare dall'infanzia. Le regole anticontagio sono difficili da applicare e mandano in sofferenza gli istituti». Sono le parole della coordinatrice della Gilda Insegnanti di Latina, Patrizia Giovannini. «La situazione nelle scuole è esplosiva e rischia seriamente di diventare ingestibile. Prevediamo che al rientro dalle festività non ci saranno miglioramenti, piuttosto - continua - si dovrà correre per trovare soluzioni che consentano di dare continuità alla didattica». Ribadisce che il protocollo per il contenimento dei contagi adottato da settembre non funziona: «Nelle scuole superiori si effettua il monitoraggio in presenza di uno o 2 positivi attraverso l'uso di tamponi iniziali e intermedi, da 5 a 10 giorni dal primo tampone positivo, e solo dal momento in cui l'intera classe e i docenti risultano negativi si può tornare in presenza. Il problema è che, in alcuni istituti in particolare, i ragazzi si sottraggono al controllo del testing allungando i tempi dell'attività didattica a distanza». La coordinatrice provinciale della Gilda ha qualcosa da dire anche rispetto all'ultima circolare ministeriale, pubblicata il 17 dicembre: «Appare vessatoria nei confronti del personale scolastico e dei docenti fragili e in malattia, che per motivi di salute non possono vaccinarsi. La circolare non è chiara e lascia adito a interpretazioni restrittive laddove induce i dirigenti scolastici al controllo anche verso i lavoratori che sono assenti per malattia o per assistenza a parenti disabili. Vengono penalizzati gli insegnanti appena guariti dal Covid, che non possono concludere il ciclo vaccinale entro i 20 giorni previsti dalla circolare e per questo rischiano la sospensione».

