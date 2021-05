29 Maggio 2021

VERSO IL VOTO

Il M5S a Latina sta lavorando al programma, si proporrà alle amministrative con una propria lista, ha avviato il confronto con altre forze politiche e movimenti, a partire da Lbc con cui si incontrerà nelle prossime settimane. A distanza di cinque anni dal fallimento dei meet up dell'epoca, in concorrenza tra loro e alla fine nessuno ottenne la certificazione, decretando l'assenza del movimento dalle elezioni 2016, oggi i 5stelle ripartono. E lo fanno da un'ampia serie di nomi, tra cui spiccano antichi militanti dei vecchi meet up 256 e Latina in movimento e nuovi, giovani aderenti.

I NOMI

Si riparte da un nome storico, ponte tra gli anni dei meet up - sistema ora superato - e l'odierno Progetto Latina M5S 2021, Gianluca Bono, oggi portavoce di questa nuova identità, e che fu primo dei non eletti al Senato alle politiche 2018. Nell'accettare il ruolo, Bono ha spiegato come «sarà grazie al corale coinvolgimento del gruppo e al supporto politico della referente territoriale Gaia Pernarella (consigliera regionale M5S, ndr), e dei facilitatori regionali che si potrà raggiungere l'obiettivo elettorale». Un obiettivo cui stanno già lavorando i referenti dei gruppi di lavoro, tra cui spicca il nome di Maria Grazia Ciolfi, iscritta al M5S dal 2019, e che due giorni fa ha lasciato Lbc, di cui era consigliera comunale dal 2016. Molti sono i nomi dei referenti di gruppo al lavoro: tra questi, c'è Silvia Elisabetta Pasquali Coluzzi, che fu tra le fondatrici di Rinascita civile, una delle associazioni da cui nacque poi Lbc, e che fu tra le più attive partecipanti all'operazione Fiato sul collo (la presenza di attivisti nelle commissioni consiliari per verificare i lavori dei consiglieri comunali) nella consiliatura 2011-2015. L'architetto Anna Sacchetti, docente, è invece un'antica attivista, già nel meet up 256; docente, di educazione fisica, è anche Laura Artiaco, laureata in Pedagogia; ragioniera è Isabella Monosi, avvocato è Federica Lauretti, laureato in Scienze dell'informazione è Massimiliano La Mantia, anch'egli proveniente dal meet up 256; attivista di lunga data è anche il geometra Francesco Serra, oggi pensionato. Seguono poi attivisti giovani che hanno aderito negli ultimi tempi, come l'ingegnere civile e ambientale Roberto Paterniti, come Mariano delli Colli, come il blogger Luca Pietrolucci, come Marco Stati, informatico appena diplomato che si occupa di formazione sulle dinamiche del web. Chiudono il cerchio Luca Lucchin, operaio, molto impegnato nel sociale e nel volontariato, Ottavio Cirilli, docente alla facoltà di Agraria, Davide Rizzi, laureato in Economia e dipendente pubblico.

IL CONFRONTO

Tra i punti principali del programma, figura in primis l'esigenza di garantire i diritti e i servizi ai cittadini, e la relativa attenzione alla macchina amministrativa del Comune». Secondo Bono, in particolare, «il M5S Latina oggi intende fare un passetto alla volta, e non incorrere negli errori del 2016, sebbene la situazione organizzativa del movimento sia oggi differente». Il progetto Latina M5S si dice anche aperto al confronto civico e politico, non escludendo la possibilità di coalizione di tipo programmatico con compagini affini alla propria concezione di città, presente e futura: funzionale, competitiva, innovativa, digitale, sicura, sostenibile e culturalmente stimolante; un rinnovamento del tessuto urbano e sociale, con i borghi in primo piano, grazie all'impiego dei fondi europei destinati all'attuazione del Pnrr». Avete un confronto anche con Lbc? «Stiamo interagendo anche con loro - come con altri, perché interloquiamo con tutti - e terremo a breve un confronto».

Andrea Apruzzese

