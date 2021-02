Alla domanda cosa è importante per me io rispondo, da studentessa del quinto anno di liceo, che è lo studio, ossia la possibilità di poter inseguire i miei sogni e realizzare il mio futuro. In questo un ruolo fondamentale nella vita dei ragazzi lo riveste la scuola, il luogo in cui io personalmente ho compreso che il compito di insegnare non è quello di impartire nozioni teoriche, ma di far sì che queste vengano applicate in modo concreto; il luogo in cui futuri cittadini sperimentano le regole di una vita democratica e dove ogni esperienza indirizza alla riflessione e all'elaborazione di un proprio pensiero critico. Questo credo sia essenziale in una società che non ci aiuta sempre a pensare in modo autonomo e che a volte ci spinge a prendere per buono ciò che viene detto o fatto. Una mente in crescita ha bisogno di essere seguita ed indirizzata; ha bisogno di imparare a distinguere, cosa è giusto da cosa è sbagliato; affinché tale capacità di scelta formi l'Uomo o la Donna che siamo. Talvolta l'aggressività è intrinseca alla natura umana, un po' viene influenzata da circostanze esterne e quando un ragazzo assiste a scene violente in famiglia, in televisione o per strada tende a riprodurre quel modello. Dunque non si diventa bulli all'improvviso!

Molti giovani vivono un disagio familiare, non hanno la possibilità di andare a scuola e costruiscono la propria vita su valori ispirati da falsi miti: come la convinzione di poter ottenere tutto con la prepotenza e la violenza. I social media peggiorano la situazione: poiché incoraggiano atteggiamenti violenti, proponendo come vincenti ragazzi che picchiano e offendono verbalmente, convinti che la violenza sia il mezzo adatto per ottenere successo. La morte di Willy, il ragazzo che per difendere il suo amico si è opposto alla violenza e alla prepotenza, mi ricorda in modo ancora più impellente una cosa veramente importante per me e per una società migliore: tutti gli uomini sono nati per amare, non per odiare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA