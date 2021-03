20 Marzo 2021

(Lettura 2 minuti)







BASKET, SERIE A2

Dopo la netta vittoria incassata mercoledì scorso contro Ferrara (92-64) la Benacqusita Latina continua il suo tour de force ospitando domani (Palabianchini, ore 18, porte chiuse) la OraS^ Ravenna nel match valido per il dodicesimo turno di ritorno nel girone Rosso dell'A2 del basket maschile. L'incontro non sarà però il penultimo da giocare per i pontini, che devono recuperare ancora ben 5 gare rinviate a febbraio e poi non sarà certo una passeggiata di salute come quella con Ferrara: gli estensi erano reduci da 42 giorni di stop; per Ravenna, invece, si tratterà dell'ottava gara in un mese. La OraSì è per giunta la squadra più in forma del momento: ha vinto a filotto le ultime cinque sfide disputate, passando su campi ostici quali Napoli e Pistoia. La classifica dei romagnoli, deficitaria fino a un paio di settimane fa, ora è sbocciata in un quinto posto che se mantenuto varrebbe i play-off. All'andata Ravenna sconfisse i pontini con un netto 95-76 in virtù di una clamorosa performance nel tiro pesante: 16/27 da tre punti.

NUOVA LATINA

La Benacquista che scenderà in campo domani però è ben differente da quella di un paio di mesi fa. Sotto le plance al posto di Brandon Gilbeck giostra Abdel Fall, che garantisce le stessa intensità difensiva (mercoledì 3 stoppate siderali rifilate ai ferraresi) ma con una padronanza del campionato consolidata da una decina di stagioni giocate a questi livelli. In cabina di regia poi s'è inserito Obie Trotter, play-guardia dall'alto chilometraggio visti i suoi 37 anni di età, ma in forma fisica smagliante nell'esordio di mercoledì scorso: «L'entusiasmo per il debutto dei nuovi e anche le precarie condizioni fisiche dei nostri rivali ci hanno garantito un netto successo - sottolinea il coach dei pontini, Franco Gramenzi - ora dobbiamo trovare continuità e soprattutto recuperare gli infortunati Passera e Benetti, per allungare le rotazioni. Mancano ancora tante partite al termine della prima fase e noi ne dobbiamo vincere il maggior numero possibile, senza far tabelle in base alla caratura di chi ci troviamo contro». L'innesto di Trotter ha elevato il livello di gioco degli gli altri cestisti, in particolar modo di Lorenzo Baldasso che ha siglato il suo top stagionale di punti (18) tirando con un impeccabile 5/9 da tre: «Con l'arrivo di Obie si è creato un entusiasmo diverso nell'approcciare la partita - conferma baldanzoso Baldasso - ora si gioca ogni 3 giorni: il successo ci ha restituito quella fiducia che forse stava venendo meno dopo il lungo periodo di pausa. Trotter è stato bravissimo: è entrato subito nei nostri sistemi tattici. Ravenna? Arriverà a Latina forte della fiducia nelle proprie capacità, ma noi non abbiamo scelta: siamo nella parte bassa della classifica, non renderemo la vita facile a nessuno, soprattutto in casa nostra. Dovremmo proprio prendere spunto da Ravenna che, nonostante difficoltà attraversate durante l'anno, anche se con un po' di ritardo, è riuscita a trovare la quadra e a ingranare».

Stefano Urgera

© RIPRODUZIONE RISERVATA