Mercoledì 22 Dicembre 2021, 05:03

SCUOLA

Dal prossimo anno scolastico l'istituto comprensivo Emma Castelnuovo di Latina avrà un nuovo indirizzo per la scuola secondaria di primo grado, si tratta del liceo matematico, presentato alle famiglie nello scorso open day. Si tratta di un evento unico perché è la prima sperimentazione in Italia di un liceo matematico in una scuola media. «Già tre anni fa, partendo dall'eredità di Emma Castelnuovo, la grande donna e rivoluzionaria insegnante a cui è intitolato l'istituto, era nato un corso ad indirizzo matematico con l'obiettivo di riformulare la didattica di questa disciplina, mettendo al centro dell'apprendimento gli alunni e le alunne, come soggetti che apprendono attraverso la scoperta e l'esperienza: solo in questo modo la matematica può trasformarsi in un'unità in relazione alla vita naturale e sociale. Ora, grazie al protocollo di intesa tra l'Istituto Comprensivo, l'Ufficio scolastico regionale e l'Università La Sapienza di Roma - spiega la dirigente Maria Cristina Martin - grazie alla guida della professoressa Nicoletta Lanciano, e ai compagni e compagne di viaggio del Liceo Scientifico Grassi di Latina, gli studenti e le studentesse della nostra scuola si sono inseriti in un percorso più ricco e articolato». Che cosa prevede dunque il progetto? «Ci sarà la costituzione di 2 gruppi: uno composto da alunni delle classi I della scuola secondaria di I grado, uno da alunni delle classi II e III. Entrambi i gruppi lavorano un pomeriggio a settimana da novembre a maggio, per un totale di 50 ore. Alcuni incontri però saranno effettuati in orario serale per una lettura del cielo, matematica e non solo. I ragazzi seguiranno un'area tematica: Il nucleo attorno al quale ruota questo primo anno di sperimentazione è Antropometria e arte e tra le sue finalità ha l'approfondimento delle conoscenze scientifico-matematiche e delle loro applicazioni, il potenziamento di collegamenti tra la cultura scientifica e la cultura umanistica e la rivalutazione della matematica come attività metacognitiva con un ruolo centrale nello sviluppo della fantasia, dell'intuizione e dell'immaginazione». Non solo gli alunni però: «Anche gli insegnanti camminano insieme a loro e sono coinvolti in un percorso di formazione e approfondimento». La dirigente Martin ha deciso di intraprendere questo percorso ricordando proprio le parole dell'insegnante a cui è intitolato l'istituto, Emma Castelnuovo: «È la scuola che deve umanizzare la scienza. Ecco il compito terribilmente difficile, ma forse il più bello, che mai si sia presentato all'insegnante».

Francesca Balestrieri

© RIPRODUZIONE RISERVATA