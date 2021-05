31 Maggio 2021

CALCIO, SERIE D

L'Aprilia supera per 1-0 il Giulianova. Prima del fischio d'inizio il club apriliano premia l'ex capitano Ruben Olivera per la sua prestigiosa carriera, dove ha indossato tra le altre le maglie della Juve, dell'Atletico Madrid, del Penarol, della Sampdoria e della nazionale uruguaiana. Nel primo periodo della sfida la gara evidenzia un'Aprilia più manovriera con un controllo della palla e una trasmissione che cerca di scovare il pertugio giusto per mettere in condizione un atleta biancoceleste di battere a rete. Il Giulianova, dal canto suo, oltre ad avere le linee vicine tenta di interrompere la rete di passaggi avversari per poi puntare velocemente e verticalmente verso la porta difesa da Salvati. Il ritmo e l'intensità non sono elevati, le due formazioni sono ambedue salve. La gara fa fatica a decollare. Le conclusioni indirizzate verso le porte rivali latitano ma i pontini le provano, senza esiti significati, con più convinzione soprattutto con Pezone e Succi. Il Giulianova che da qualche minuto si vede in maniera più continua nei pressi dell'area apriliana, al 38', con un lampo di Massetti va vicino alla segnatura ma la bordata dell'avanti abruzzese si infrange sul palo. Nella seconda frazione di gioco, sembra attecchire sul terreno di gioco un pizzico di vivacità in più che consente alle contendenti di creare qualche apprensione alle due difese. Un'azione ben congegnata dal Giulianova fa giungere la sfera a De Cerchio che appostato nel semicerchio dell'area di rigore sparacchia malamente al cielo. L'entrata di Bosi aumenta esponenzialmente la pericolosità del reparto offensivo biancoceleste. Proprio una sua giocata costringe Caso a commettere un fallo in area di rigore. Mister Galluzzo fa entrare in campo Vasco al posto di Succi ed è proprio Vasco a trasformare il tiro dagli undici metri. Un errore sula trequarti di Bianchi lancia Barlafante che manda fuori di poco. Gli abruzzesi provano a recuperare il divario ma le rondinelle controllano senza grandi difficoltà. Dopo 5 minuti di recupero l'incontro termina con il successo pontino.

IL TABELLINO

Aprilia: Salvati, Succi (19' st Vasco), Sossai, Pezone (24' st Bernardini), Battisti, Luciani, Sansotta (10' st Bosi), Calisto, Aglietti (35' st Mannucci), Bianchi, Laghigna (39' st Martinelli)

All. Galluzzo

Giulianova: Mora, Ferrini (43' st Ancinelli), D'Antonio, Cipriani (35' st Antonelli), Demoleon, Caso (43' st Galli), De Cerchio, Tedone, Forcini, Barlafante, Massetti (40' st Kuqi)

All. Bitetto

Arbitro: Spina di Barletta

Reti: 20' st Vasco (r).

Dario Battisti

