CALCIO, SERIE DIl Latina Calcio 1932 bissa il successo conquistato domenica contro il Gladiator, mettendo ko il Nola al Francioni grazie alla doppietta realizzata nel finale di gara da Alessandro. Una vittoria di straordinaria importanza quella conquistata nella seconda giornata di ritorno del girone G di serie D, che permette ai nerazzurri di allungare il passo in testa alla classifica, complici anche gli stop forzati (causa Covid) di Vis Artena e Monterosi.IL MATCHNon è stato facile superare il Nola, squadra reduce da sette risultati utili consecutivi. Nel primo tempo Scudieri conferma il tridente offensivo visto anche a Santa Maria Capua Vetere, con Corsetti e Sarritzu a sostenere il bomber Di Renzo. Dall'altra parte, Campana presenta una formazione equilibrata, attenta a difendere con ordine per poi provare a colpire di rimessa specialmente con le incursioni di Gassama. Una strategia, quella messa in atto dagli ospiti, che sembra funzionare specialmente nella prima frazione di gioco, nella quale il Latina fatica a creare azioni pericolose. Anzi, sono proprio i campani al 14' ad avere un paio di grosse occasioni per passare in vantaggio: sulla punizione battuta da Alvino, Russo stacca più in alto di tutti, Alonzi si supera deviando il pallone e poi è Di Emma ad allontanare definitivamente sulla linea anticipando Caliendo. Sull'azione seguente invece è Gassama a sfiorare il vantaggio con una conclusione che finisce di poco a lato. Al 30' invece il Latina protesta per un presunto fallo di mano di Esposito su conclusione a botta sicura di Di Renzo, ma l'arbitro fa segno di proseguire. Nel secondo tempo i nerazzurri ci provano con più insistenza e i cambi di Scudieri si rivelano decisivi. Di Renzo al 29' fallisce una comoda palla gol di testa, ma tre minuti più tardi da una pennellata da destra del neoentrato Pastore nasce il gol di Alessandro, abile nel superare Bellarosa con una girata al volo. Il Nola attacca a testa bassa alla ricerca del pari e in contropiede, in pieno recupero, è Corsetti a servire a porta vuota lo stesso Alessandro che chiude definitivamente l'incontro.IL TABELLINOLatina: Alonzi; Di Emma (14'st Allegra), Esposito, Giorgini; Teraschi (27'st Pastore), Barberini, Bardini (29'st Calabrese), Pompei; Corsetti, Di Renzo (41'st Atiagli), Sarritzu (22'st Alessandro). All.: ScudieriNola: Bellarosa, Ruggiero, Sannia, Baratto, Russo, Esposito, Alvino (37'st La Monica), Cardone (32'st Sellitti), Gassama, Caliendo, Palumbo (14'st Corbisiero). All.: CampanaMarcatori: 32'st e 47'st Alessandro Arbitro: Leotta di Acireale.Note: Espulso al 45'st il tecnico del Latina Scudieri per proteste. Ammoniti: Esposito, Alessandro, Caliendo, Sellitti.Davide Mancini© RIPRODUZIONE RISERVATA