© RIPRODUZIONE RISERVATA

FORMIAUn messaggio di sincero affetto e di amicizia in un momento della vita molto delicato. E' il toccante post apparso sul profilo social di uno dei personaggi autorevoli della Tv come il paleontologo, scrittore e divulgatore scientifico Alberto Angela, nei confronti di Enza Campino, la responsabile della libreria Tuttilibri di Formia, creatrice insieme al fratello Riccardo della rassegna letteraria internazionale Libri sulla cresta dell'onda, ricoverata dalla fine di dicembre per Covid al Campus Bio-Medico di Roma, dove fortunatamente ha superato la fase più acuta. Pieno di ricordi il messaggio di Alberto Angela, che fu ospite della kermesse letteraria nel 2015 in piazza Fontana a Sperlonga (nella foto di Andrea De Meo), mentre nel 2017 a Gaeta ci fu invece il padre Piero. Vorrei raccontarvi una storia vera, non immaginaria, che parla di sofferenza, condivisione e altruismo nel senso più nobile - si legge nel post - Enza gestisce una libreria in una piccola città dove è diventata un punto di riferimento non solo per le sue capacità, ma anche per la sua gentilezza e dolcezza. Nei suoi messaggi ha sempre parlato dei medici, degli infermieri, degli addetti alle pulizie e di chiunque si muovesse attorno ai letti dei malati, descrivendoli come degli angeli per le parole, le cure amorevoli e l'energia che davano a lei come agli altri pazienti in un contesto tutt'altro che semplice.Enza ha fatto arrivare dalla sua libreria di via Vitruvio scatoloni pieni di libri da regalare a chi le ha salvato la vita. Queste opere - aggiunge Alberto Angela - hanno donato loro un po' di evasione, energia e, soprattutto, sono un ricordo di lei perché, in fondo, i libri sono la sua vita, la sua missione. Tra quei libri c'era anche una copia del mio ultimo volume, ma è stato solo un caso. Per me è un grande onore. Mi piace chiudere questa storia con le parole che hanno detto ad Enza mentre la dimettevano dal reparto: La nostra più grande gioia è la sua guarigione. Noi saremo al suo fianco anche fuori di qui, non ci dimentichi.Andrea Gionti© RIPRODUZIONE RISERVATA