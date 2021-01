SCUOLA

La dirigente scolastica del Vittorio Veneto Salvemini di Latina, lo aveva annunciato proprio sulle pagine de Il Messaggero e ora il nuovo indirizzo professionale dedicato ai servizi per lo spettacolo è realtà, così come deciso dalla Regione Lazio nel nuovo piano di dimensionamento scolastico regionale.

Grazie all'attivazione di questo corso dall'anno scolastico 2021/22, il Vittorio Veneto non sarà più classificato come istituto tecnico, ma diventa Istituto di Istruzione Superiore. Con due open day programmati per il 16 e il 23 gennaio la scuola presenterà il nuovo indirizzo di studi professionali Servizi Culturali e dello Spettacolo. Il percorso di studi, dà al Diplomato le competenze tecniche per intervenire nei processi di ideazione, progettazione, produzione e distribuzione dei prodotti audiovisivi e fotografici, nei settori dell'industria culturale, dello spettacolo e dei new media, con riferimento all'ambito locale, nazionale e internazionale. Lo studente sarà in grado di produrre, editare e diffondere in maniera autonoma immagini e suoni, adattandoli ai diversi mezzi di comunicazione e canali di fruizione: dal cinema alla televisione, dallo smartphone al web, dai social all'editoria, agli spettacoli dal vivo e ogni altro evento di divulgazione culturale.

«Un indirizzo che completa quello già in vigore della Moda e che ha avuto molto successo tra i giovani pontini» ha spiegato Marina Rossi. Durante gli Open Day su appuntamento, sarà possibile visitare la scuola, approfondire la conoscenza dell'offerta formativa dell'Istituto, e fare l'iscrizione in sede con la consulenza del personale scolastico (Per info: www.itcvittoriovenetosalvemini.edu.it). Nel piano di dimensionamento regionale rientrano anche altri cambiamenti: attivazione presso l'IIS Carlo e Nello Rosselli dell'indirizzo Industria e artigianato per il Made in Italy e articolazione Automazione; a Fondi, presso il Gobetti De Libero sarà attivato l'indirizzo Articolazione Costruzione ambiente e territorio; a Gaeta sarà attivata l'opzione Scienze applicate presso il Liceo scientifico Fermi; a Terracina, presso l'Istituto professionale Filosi prenderà il via l'indirizzo Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali e montane. Francesca Balestrieri

