LA PREVENZIONE

Ieri sono iniziate anche in provincia di Latina le somministrazioni del vaccino AstraZeneca per le forze dell'ordine: carabinieri, polizia, guardia di finanza e vigili del fuoco saranno i primi corpi a sottoporsi alla profilassi anticovid. Sono circa 3.500 persone e la Asl di Latina ha organizzato un fitto calendario di somministrazioni. Buona l'adesione dei singoli, in via generale, nelle forze dell'ordine: in tutti i corpi si supera il 70-80 per cento, con punte superiori al 90. Chi non ha aderito è perché presenta patologie non compatibili con il vaccino, oppure non rientra nell'intervallo di età. Si attende una comunicazione Aifa in merito all'allargamento fino ai 65 anni, ma in attesa di questa, il vaccino AstraZeneca può essere infatti somministrato solo ai soggetti di età compresa tra i 18 e i 55 anni. In tutte le amministrazioni si percepisce un profondo senso di responsabilità verso la tutela della salute pubblica e uno degli obiettivi è non sprecare l'opportunità e il privilegio di essere tra i primi a ricevere il vaccino. Ecco perché ci si vaccinerà a gruppi da dieci: per non buttare nessuna dose (sono a pacchetti da dieci, appunto), e sarà cura dei rispettivi corpi fornire spazi adeguati per non creare assembramenti. Le somministrazioni avverranno attraverso squadre inviate dalla Asl in punti indicati dai rispettivi corpi, con la collaborazione dei medici e del personale infermieristico interno alle varie amministrazioni. È il caso ad esempio della polizia: la questura ha messo a disposizione i propri locali in Corso della Repubblica a Latina per il nord della provincia, mentre per il sud pontino si avvarrà dell'ospedale di Terracina. Sono circa trecento persone, si inizia dalla prossima settimana e il personale sanitario interno collaborerà con quello dell'Asl.

A Latina i primi a ricevere il vaccino sono stati i carabinieri: proprio ieri le prime somministrazioni, in un polo militare nel capoluogo, che per diversi giorni sarà a disposizione dei circa mille militari della provincia. Lunedì inizia invece la guardia di finanza: le somministrazioni anche in questo caso saranno in sede; anche in questo caso il bacino di utenza è di circa mille persone. Gli ultimi ad essere vaccinati, per la prima fase, saranno i vigili del fuoco: circa trecento unità riceveranno le dosi nei giorni di 1,2 e 3 marzo nel comando provinciale. Terminata la prima tranche sarà probabilmente la volta dei corpi di polizia locale: altre 350 persone in provincia, di cui circa 70 solo nel capoluogo. «Proprio in questi giorni stiamo predisponendo il materiale per le adesioni» ha anticipato il comandante di Latina, Francesco Passaretti. Anche la capitaneria di porto si prepara: si sta organizzando a livello regionale. «Da Gaeta abbiamo già inviato le nostre adesioni, siamo 237 militari e 25 civili in 7 sedi e l'adesione è stata massiccia ha detto il comandante Federico Giorgi Abbiamo molto lavorato sulla sensibilizzazione, lo scopo della vaccinazione è proteggere il numero maggiore di persone e riteniamo sia un obiettivo importante da condividere».

Stefania Belmonte

