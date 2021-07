Mercoledì 7 Luglio 2021, 11:19

L'estate fa rima con il mare ed è impossibile resistere alla tentazione che aria e acqua offrono agli appassionati di kitesurf, soprattutto negli spot giusti. Il Salto di Fondi è la location cult della disciplina, con salti e acrobazie da urlo e il vento termico che caratterizza la zona. Un mix perfetto che identifica la terza tappa della Red Bull Hero Hits Your Spot, di scena fino a domani, che dopo i primi due eventi di Riccione e Torbole, sul Lago di Garda, approda finalmente nel Lazio (base operativa è il circolo nautico Vela Club Fondi, sulla via Flacca), antipasto dell'ultima prova in programma nel week-end a Marsala, nella laguna dello Stagnone, la Mecca del kite.

Il tour vanta un ospite del calibro di Airton Cozzolino, il tre volte campione mondiale della specialità (categoria strapless, ovvero con i piedi liberi sulla tavola), originario di Capoverde (Ilha Do Sal), ma cittadino italiano dal 2010. Oltre che sul volto ufficiale del tour, riflettori puntati anche sull'altro talento capoverdiano Matchu Lopes (iridato nel 2016 nel Freestyle Wave) e sul terracinese Gianmaria Coccoluto, classe 1993. Il sei volte campione italiano nel freestyle, vicecampione europeo, tra i top five del World Tour, ha debuttato a fine giugno nella prova inaugurale di Tarifa, in Andalusia, sfiorando le semifinali. «Sono felice di ritornare dalle mie parti - spiega l'atleta tigrotto - Il Salto di Fondi è una meta speciale che porto nel cuore ed è uno spettacolo gareggiare in quelle acque».

Esibizioni a parte, sarà full immersion nell'appassionante mondo degli aquiloni. Ci saranno inoltre gli stand Duotone, il team di promoter della Red Bull e saranno organizzate due session di Fitsurf, un workout specifico dedicato proprio a chi pratica la disciplina del kitesurf. Se le condizioni meteo saranno favorevoli, i partecipanti saranno protagonisti anche di un performance contest con Cozzolino, che sarà giudice speciale della gara. L'evento patrocinato dal Comune di Fondi si inserisce nel percorso di valorizzazione che sta interessando la città, Bandiera Blu 2021 e candidata al titolo di European City of Sport nel 2023. A sottolinearlo il sindaco Beniamino Maschietto, l'assessore allo Sport Fabrizio Macaro e quello al Turismo Vincenzo Carnevale: Sarà una vetrina internazionale e un volano importante per il ritorno turistico, con tanti giovani e atleti in arrivo da tutto il centro Italia e questo non può che renderci orgogliosi. Il vento a Fondi è stato valorizzato divenendo un grande pregio.

Andrea Gionti

