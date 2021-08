Mercoledì 18 Agosto 2021, 05:02

Il primo chiosco sul tratto B di lungomare di Latina aprirà i battenti tra pochi giorni. Il Comune ha emesso due giorni fa il permesso a costruire alla società vincitrice del bando Latinadamare, la Seaside Music Young, «per l'installazione di un chiosco stagionale con struttura portante in legno al km. 0,350 di strada Lungomare a Latina». Già ieri, in vista delle operazioni di montaggio, sono stati recintati gli allacci, dato che il primo chiosco è l'unico ad essere dotato di attacchi fissi per acqua e luce. Il montaggio sarà veloce, in quanto la struttura del chiosco è già premontata e deve essere solo trasportata. La società, tutta composta da giovani sui 20 anni, intende quindi aprire immediatamente e sfruttare quello che rimane della stagione balneare. Non sarà un semplice chiosco: oltre al noleggio ombrelloni e lettini e alla ristorazione, ci saranno anche attività musicali, sportive, di informazione sulla tutela ambientale. «Ci sono stati tempi lunghi per le autorizzazioni, dopo l'affidamento, avvenuto a marzo - spiega l'assessore alle Politiche giovanili, Cristina Leggio - ma ora siamo giunti al montaggio. Ed è veramente importante che quello spazio riprenda vita». All'atto del bando per l'assegnazione dei chioschi, nel 2016, lo spazio della prima piazzola fu infatti al centro di numerose rinunce del primo assegnatario, poi del secondo, e così via, comportando sospetti su quello che stava avvenendo, esplicitati poi dal sindaco in una segnalazione alle autorità inquirenti. Il Comune decise alla fine di stralciare la prima piazzola dalla graduatoria del bando, destinandola quindi a specifici scopi sociali. L'occasione fu quella del bando Latinadamare: 320mila euro dalla Regione Lazio nell'ambito del progetto Itinerario Giovani, a sostegno della creazione, del potenziamento e dell'animazione di spazi dedicati all'attrazione del turismo giovanile, concedendo fondi che aiutano la partenza e lo sviluppo dell'attività imprenditoriale. Il progetto Latinadamare tendeva quindi allo sviluppo di esperienze e a comporre in modo flessibile e creativo uno stile di vacanza sempre nuovo e capace di combinare la storia, l'arte, lo sport ed il mare, avendo come trait d'union la musica. Nel progetto avanzato dalla società infatti figura anche la creazione di uno spazio polifunzionale presso Il Gabbiano. in viale XVIII Dicembre, e di una sala prove a borgo Sabotino.

