17 Marzo 2021

AL LIDO

Centomila euro per mettere a posto le passerelle a mare del litorale di Latina, in modo che siano pronte entro la data fissata per l'avvio della stagione balneare, il 1 maggio, anche considerando eventuali sospensioni dei lavori per le zone rosse. Infrastrutture lignee di accesso alla duna, da sempre e per sempre bisognose di continua e costante manutenzione, sottoposte come sono all'attacco da un lato degli agenti atmosferici, dall'altro di atti vandalici che spesso le vedono utilizzate come legna da ardere per i falò sulla spiaggia. Non solo: bisogna soprattutto evitare che anche in questo anno le persone, attraversando le passerelle dove mancano gradini o assi o altro, si facciano male, chiedendo ulteriori danni all'amministrazione. Il Comune di Latina così, anche per il 2021, corre ai ripari.

L'INVESTIMENTO

La giunta comunale del capoluogo pontino ha approvato l'utilizzo di 100mila euro dall'avanzo per destinarli alla ristrutturazione delle passerelle. La delibera di giunta ricorda come «lungo il litorale di Latina, nel tratto compreso tra Foce Verde e Rio Martino, sono presenti 28 infrastrutture di accesso all'arenile, in materiale ligneo, che richiedono annualmente interventi di manutenzione per il loro ripristino funzionale a seguito di mareggiate ed eventi metereologici oltre che ad atti vandalici e usura», inoltre, «i lavori e le attività non direttamente connesse all'emergenza sanitaria risultano oggi soggette a dilazioni temporali e inevitabili rallentamenti dovuti alle misure di contrasto al propagarsi della pandemia Covid-19, con effetti che potrebbero compromettere anche l'esecuzione tempestiva degli interventi manutentivi per la prossima stagione balneare 2021»; proprio per questo, «è necessario procedere con urgenza alla manutenzione delle suddette infrastrutture, anche al fine di garantire la sicurezza e l'incolumità fisica dei fruitori della spiaggia a partire dal 1 maggio, data di inizio della stagione balneare, evitando il verificarsi di infortuni e le conseguenti richieste di risarcimento che costituiscono ogni anno pregiudizio per le casse dell'Ente». Insomma, le passerelle stanno messe male e fanno pure male. Si impegnano quindi 100mila euro, ai fini, spiega l'assessore all'Ambiente, Dario Bellini, «di concludere il lavoro iniziato già lo scorso anno». Nel 2020 infatti furono ben due gli stanziamenti, per un totale di 250mila euro, finalizzati al totale rifacimento di cinque passerelle e alla manutenzione delle altre. Fondi di cui è rimasto ben poco, alla fine dei lavori di un anno fa. E molte passerelle sono rimaste a metà. «Lo scorso anno - prosegue Bellini - abbiamo speso anche la seconda tranche e sono rimasti pochi fondi. Quelle che abbiamo rifatto l'anno scorso sono costate di più, proprio perché sono state rifatte in maniera integrale, con maggiore qualità e diversi criteri rispetto a quelle esistenti. Abbiamo fatto il massimo che potevamo, ora si riparte».

Andrea Apruzzese

