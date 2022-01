Giovedì 20 Gennaio 2022, 05:06

MINTURNO

Dopo Latina e Sabaudia, Minturno sarà la terza città pontina ad ospitare una sede di Liceo Sportivo. L'obiettivo è stato agguantato recentemente dal Liceo Scientifico Leon Battista Alberti di Marina, una importante realtà scolastica nel sud pontino che oggi accoglie ben 800 allievi e oltre 130 docenti. Il nuovo indirizzo sarà inaugurato a partire dall'anno scolastico 2022-23 per il quale il via libera è arrivato dalla direzione scolastica della Regione Lazio, ma è stato presentato già in occasione degli Open Day organizzati dall'istituto scolastico di Via Santa Reparata. Alle tante famiglie che hanno partecipato, nonostante l'emergenza pandemica in corso, è stata illustrata l'offerta formativa del liceo di Marina di Minturno per quanto riguarda il vecchio ordinamento, le scienze applicate e anche il percorso di orientamento che ha consentito all'istituzione aurunca di diventare un liceo biomedico. L'indirizzo sportivo attribuito al Leon Battista Alberti sarà quindi un'altra ghiotta opportunità per coniugare quanto di buono offre la tradizione umanistica e scientifica con la promozione del valore educativo dello sport attraverso una triplice chiave di lettura: pedagogica, culturale e, perché no, anche economica. «Inizieremo nel prossimo anno scolastico 2022-2023 con una sola sezione, negli anni successivi potremo attivare più sezioni spiega il dirigente scolastico Amato Polidoro Avranno la precedenza gli studenti che hanno titoli sportivi da presentare, il punteggio di valutazione della licenza media avrà valore nel caso che le domande siano superiori ai posti disponibili. Nessuno deve sottovalutare tale percorso di studio, è serio e impegnativo, vi sono le materie specifiche di un liceo scientifico alle quali si aggiungono storia delle discipline sportive, diritto ed economia dello sport, oltre alle varie pratiche sportive».

Giu.Ma.

© RIPRODUZIONE RISERVATA