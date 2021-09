Mercoledì 1 Settembre 2021, 05:02

IL PROGETTO

Entra nel vivo il protocollo per il nuovo campo Al Karama, con i lavori di realizzazione che inizieranno entro poche settimane. Ieri la commissione Bilancio del Comune di Latina ha approvato una variazione da quasi 900mila euro, pari ai finanziamenti derivanti dal ministero dell'Interno e della Regione, più il cofinanziamento comunale da 90mila euro per avviare i lavori. In particolare vengono riportati in bilancio dall'avanzo vincolato 698.850 erogati dallo Stato; 164.379 euro dalla Regione; 90mila euro di cofinanziamento comunale derivanti dall'avanzo vincolato del ristoro della servitù nucleare.

FONDI IN BILANCIO

L'appostamento in Bilancio delle somme per le operazioni potrà dare il via alle stesse, che partiranno però dalla Regione Lazio. In primo luogo, infatti, va effettuata una bonifica del nuovo sito per il campo, che è il terreno accanto. Lì infatti negli anni passati erano state realizzate già le basi per i nuovi moduli abitativi con alcuni sottoservizi ma, in seguito al fermo dei lavori, tutto è rimasto poi esposto agli atti vandalici come alle intemperie. Se questa fase spetta alla Regione, al Comune spetteranno poi la progettazione del nuovo campo, e poi la realizzazione, con l'acquisto e la messa in opera dei moduli abitativi.

Un'operazione che, tentata dalla scorsa amministrazione guidata da Giovanni Di Giorgi, si perse nelle nebbie di ben tre tentativi di gara esperiti per l'acquisto dei moduli abitativi senza che alcun soggetto rispondesse, e questo a causa di errate valutazioni sul valore dei moduli stessi. Una volta che il nuovo campo sarà stato realizzato, si potrà poi procedere al trasloco delle famiglie rom che attualmente risiedono presso il sito di Al Karama. Un progetto che rinasce, grazie alla sottoscrizione - un anno fa - di un protocollo con la Regione Lazio, e che prevederà anche percorsi di presa in carico e di inserimento delle famiglie rom presenti sul sito. Nato un quarto di secolo fa come forma di accoglienza, l'attuale campo Al Karama è in un grave stato di degrado dal punto di vista della manutenzione e conservazione degli alloggi, ma anche da un punto di vista sociale, per migliorare il quale l'attuale amministrazione ha avviato diversi progetti nel corso di questi anni.

An. Ap.

© RIPRODUZIONE RISERVATA