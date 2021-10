Martedì 26 Ottobre 2021, 05:04

Un po' di paura ma ingiustificata. Ha creato un po' di apprensione ieri mattina la presenza di un lungo serpente scuro nei pressi di un asilo di Latina. Fortunatamente si trattava di un esemplare di bianco che è innocuo. L'allarme è comunque scattato ed è stato chiesto l'intervento dei carabinieri forestali del centro di recupero fauna selvatica di Fogliano. I militari hanno raggiunto l'asilo Piccolo Principe di via Aniene, a Latina per recuperare il serpente. Al loro arrivo hanno verificato che si trattava appunto di un esemplare di biacco rimasto incastrato tra le maglie di una rete in ferro alla base dello stabile. Il personale del Centro Recupero Animali Selvatici del Reparto Carabinieri Biodiversita' di Fogliano ha provveduto a recuperarlo e a liberarlo in luogo sicuro in modo che potesse scivolare via lontano dall'asilo. Il biacco è un serpente non velenoso della famiglia dei colubridi, che si incontra frequentemente nelle campagne e nei giardini, sia su terreni rocciosi che soleggiati ma anche in ambiente umido. Si tratta solo dell'ultimo salvataggio in ordine di tempo messo a segno dei carabinieri forestali. Solo qualche giorno fa era stato salvato un giovane esemplare di rapace ritrovato a Sabaudia.