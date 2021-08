Mercoledì 4 Agosto 2021, 05:02

IL DOCUMENTARIO

Sarà presentato domani per la prima volta a Latina, dopo la visione del 15 luglio scorso a Roma, presso il Senato della Repubblica, il documentario Acrobate, l'arte di rimettersi in cammino della regista Gaia Capurso (Maga Production). Una piccola anteprima era stata proiettata anche nei giardini del Comune di Latina in occasione dell'incontro sui cinque anni dell'amministrazione Coletta. Un documentario che racconta il percorso di rinascita e alla nascita di La.b, un laboratorio di pelletteria realizzato nell'ambito del progetto ILMA Io Lavoro per la Mia Autonomia di inclusione lavorativa per donne vittime di violenza, promosso dal Comune di Latina, in collaborazione con l'Associazione Centro Donna Lilith, su finanziamento del Dipartimento Pari Opportunita della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La proiezione si terra domani alle ore 21 nei Giardini del Comune. Al termine, seguira un dibattito moderato dalla giornalista Graziella Di Mambro nel quale interverranno il Sindaco Damiano Coletta, l'Assessore alle Politiche di welfare e pari opportunita Patrizia Ciccarelli, le donne di La.b e di Acanthus, Tiziana Zottola della sezione di Latina dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e Toscana, Paola Ortensi, esperta di questioni agricole, gia responsabile nazionale delle imprenditrici agricole della Cia.

Acrobate, l'arte di rimettersi in cammino racconta la rinascita di donne che, dopo un faticoso percorso per uscire dalla violenza subita, riprendono in mano la propria vita imparando un mestiere e diventando imprenditrici di loro stesse attraverso un virtuoso progetto di economia circolare nel quale la pelle di bufala, animale simbolo del territorio pontino, da materiale di scarto diviene risorsa per la realizzazione di prodotti di design. Stessa cosa che le donne di La.b hanno applicato anche per le borse presentate due settimane fa e che vengono realizzate con la plastica scartata da un'azienda pontina.

Francesca Balestrieri

