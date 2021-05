20 Maggio 2021

(Lettura 2 minuti)







LICEO MANZONI

A Latina il liceo musicale Manzoni è un'eccellenza. Dal 2010 ad oggi ha conseguito riconoscimenti di altissimo livello. Gli allievi si sono esibiti in concerti, hanno partecipato a concorsi nazionali e internazionali con risultati eccellenti e suonato al Miur in occasioni di alto valore didattico e formativo. Questo accadeva nell'anno scolastico 2016/2017, con il Covid le cose sono cambiate.

«Da marzo 2020 la nostra vita è stata drammaticamente colpita e la scuola ha dovuto rivoluzionare il suo habitat costruendo di giorno in giorno nuovi sistemi di accoglienza spiegano la dirigente Paola Di Veroli e la vice Anna Santoro - tutta la comunità scolastica ha svolto un lavoro ininterrotto con una dedizione assoluta, per restituire ai ragazzi il loro ruolo più importante. In questo clima il privilegio di essere musicisti è una salvezza, condividere la stessa passione con gli studenti riserva sempre bellissime sorprese che si traducono in nuova energia». Ed è proprio in questo quadro che si inserisce il progetto Agro Sonoro, note e scene da un territorio che ha vinto il bando Miur Cinema per la Scuola. «Agro Sonoro nasce con l'obiettivo di raccontare la storia della città attraverso l'incontro del linguaggio visivo con il linguaggio sonoro per realizzare nuovi percorsi didattici con la documentazione audiovisiva del patrimonio storico di Istituto Luce Cinecittà».

Invitati dalla professoressa Patrizia Cacciani di Istituto Luce Cinecittà Archivio Storico Luce Responsabile Ufficio studi, ricerche, didattica e biblioteca, la partecipazione al progetto per gli studenti del Liceo Musicale Manzoni è stata curata e coordinata dalla professoressa Ermelinda De Feo, per realizzare una vera e propria colonna sonora per il Documentario Nascita di una città dell'Archivio storico dell'Istituto Luce scelto dal ricco patrimonio di Istituto Luce Cinecittà. La colonna sonora è stata un lungo lavoro di studio e selezione di autori e idee che hanno preso forma durante questo anno scolastico, con l'obiettivo di raccontare attraverso il linguaggio cinematografico le origini di Latina. La regia del lavoro è stata curata dalla filmmaker Patrizia Santangeli. Il lavoro finale sarà presentato il 22 maggio nell'ambito della Settimana della bonifica e poi durante il tradizionale appuntamento con la Settimana Nazionale della Musica a Scuola che sarà trasmessa sulla pagina Facebook del liceo.

Fra.Ba.

© RIPRODUZIONE RISERVATA