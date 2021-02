© RIPRODUZIONE RISERVATA

CANOTTAGGIOC'è tempo fino a domani per votare i campioni azzurri del canottaggio in nomination all'edizione 2021 degli Italian Sportrait Awards, i premi di Confsport Italia Asdr che, dal 2013, vengono assegnati ogni anno in diverse categorie agli atleti che maggiormente si sono distinti in quell'ambito nell'anno precedente. Il 28 febbraio - infatti - è il termine ultimo per esprimere una preferenza per le nomination dell'Italia del canottaggio.LE SFIDEIn gara ci sono anche tre atlete appartenenti a gruppi sportivi che hanno sede nella città di Sabaudia e che si allenano quotidianamente sul lago di Paola. Per la categoria Top Team in corsa per premio c'è il doppio pesi leggeri femminile composto da Federica Cesarini delle Fiamme Oro e Valentina Rodini, delle Fiamme Gialle , che hanno conquistato l'argento europeo lo scorso ottobre a Poznan. Se la dovranno vedere con Atalanta Bergamasca Calcio, Imoco Volley Srl, quartetto italiano su pista, quattro con PR3 Mix. In gara nella categoria Team Giovani il quattro senza femminile di Benedetta Faravelli dei Carabinieri che, assieme a Giorgia Pelacchi delle Fiamme Rosse-SC Lario, Veronica Bumbaca del CUS Torino e Khadija Alajdi El Idrissi del CUS Torino (foto a destra), ha conquistato l'argento europeo under 23. Dovranno vedersela con la nazionale under 20 maschile di pallavolo, sincro misto, nazionale di ginnastica artistica, Maria Rosaria Dalmonte e Antonio Esposito.Come ogni anno si conferma la presenza del canottaggio tra gli sport premiati e di canottieri tra i finalisti in nomination. Nel caso delle 3 atlete sabaudiane di adozione si tratta anche di ragazze giovani che hanno ancora molto da vincere nel futuro.Fino a domani sarà possibile esprimere una preferenza per queste due categorie che vedono tra i protagonisti anche le 3 campionesse pontine. Basterà un click da pc, tablet e smartphone.Ebe Pierini