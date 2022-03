Martedì 22 Marzo 2022, 11:18

Pesante condanna cinque anni di reclusione - per il 64enne Ivan Holanek, arrestato il 15 settembre dello scorso anno con l'accusa di violenza sessuale al termine di un movimentato inseguimento in pieno centro cittadino a Latina. Lo straniero, originario della Repubblica ceca, è comparso ieri mattina davanti al giudice per l'udienza preliminare del Tribunale Giuseppe Cario assistito dall'avvocato Giovanni Codastefano il quale ha chiesto che l'uomo venisse giudicato con il rito abbreviato per poter usufruire dello sconto di un terzo della pena.

I fatti oggetto del procedimento sono avvenuti in via Duca del Mare, a pochi passi da piazza del Popolo, dove la vittima, una studentessa di 20 anni, stava aspettando l'autobus alla fermata. Un uomo in bicicletta, Holanek, l'aveva avvicinata e aveva cominciato a palpeggiarla toccandole le braccia e il collo per poi tentare di toccarle il seno. Lei era riuscita a divincolarsi e a fuggire ma lui l'aveva afferrata per un braccio e l'aveva scaraventata a terra con forza. Mentre accadeva tutto ciò alcuni passanti avevano chiamato il 113 e poi erano intervenuti mettendo in fuga l'aggressore. Una volta giunti sul posto gli uomini della Questura erano riusciti in tempi rapidi a rintracciare il 64enne in una strada limitrofa mentre cercava di far perdere le sue tracce e ad arrestarlo con l'accusa di tentata violenza sessuale.

La ragazza, soccorsa e medicata da un'ambulanza del 118 per le ferite riportate nella caduta, ha raccontato agli agenti che l'uomo, straniero e risultato senza fissa dimora, l'aveva avvicinata e molestata già il giorno precedente proprio in corrispondenza della stessa fermata dei bus avvicinandosi a lei e poi sbottonandosi i pantaloni. Lei era riuscita a fuggire e non aveva denunciato il fatto. La vittima aveva confermato la dinamica dei fatti e l'identità dell'aggressore anche nel corso dell'incidente probatorio davanti al giudice per le indagini preliminari che aveva voluto cristallizzare la sua testimonianza. Ieri mattina il processo con rito abbreviato con il pubblico ministero Simona Gentile che ha chiesto una condanna a tre anni e quattro mesi di carcere. Il gip, a conclusione della camera di consiglio ha inflitto una pena decisamente più pesante a Ivan Holanek: il 64enne, che è tuttora detenuto, è stato infatti condannato a cinque anni di reclusione.

E.Gan.

© RIPRODUZIONE RISERVATA