Lunedì 22 Novembre 2021, 05:03

CISTERNA

Entra in un locale, inizia ad insultare un cliente di etnia indiana e lo trascina fuori per picchiarlo. È successo la notte tra sabato e domenica, nella centralissima piazza XIX marzo, nei pressi del locale all'interno del quale i due si sono incontrati per caso. Protagonista dell'aggressione, G.M. 45enne pluripregiudicato residente a Cisterna. L'aggredito quando ha visto arrivare la pattuglia del commissariato diretto dal vice questore dottor Riccardo De Sanctis, ha immediatamente indicato l'uomo che lo aveva appena aggredito. L'intervento è avvenuto dopo diverse segnalazioni arrivate al centralino del quartier generale di via Benedetto Croce. Era da poco passata l'1,30, l'aggressore alla vista delle forze dell'ordine è tornato ad insultare l'indiano, minacciandolo di fargli fare una brutta fine. I poliziotti cercano di calmarlo, ma G.M. inizia ad insultare anche gli uomini in divisa, così gli agenti lo bloccano portandolo in commissariato, invitando l'uomo di nazionalità indiana a raggiungerli per formalizzare la denuncia, avendo subito un'aggressione fisica, preceduta da minacce ed ingiurie anche a sfondo razziale. Il pluripregiudicato cisternese alla vista dell'indiano negli uffici di Polizia è andato in escandescenza, cercando di rincorrere la sua vittima, il quale uscito dal cancello si è trovato G.M. intento a scavalcare l'inferriata gridando insulti, minacce e frasi razziste. I poliziotti lo hanno nuovamente bloccato e chiuso in una camera di sicurezza.

Dalla denuncia è emerso che più persone avrebbero partecipato prima all'aggressione verbale all'interno del locale e poi fisica in piazza. Quando gli agenti sono intervenuti hanno accertato che uno di loro, G.M. il 45enne di Cisterna, era ancora sul posto, mentre gli altri si erano già dileguati. L'uomo, dopo essere stato portato in commissariato, ha anche aggredito gli agenti intervenuti, colpendo più volte uno degli operatori ferendolo ad un braccio. Dopo qualche difficoltà, comunque, è stato immobilizzato e tratto in arresto per i reati di resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale. Durante la notte, l'arrestato ha più volte tentato di fuggire dalle stanze di sicurezza cercando di aprire una finestra blindata. Oggi al Tribunale di Latina verrà giudicato con rito direttissimo. Sono in corso indagini per identificare anche gli altri responsabili dell'aggressione ai danni del cittadino indiano con l'ausilio delle registrazioni del servizio di videosorveglianza comunale.

Daniele Ronci

© RIPRODUZIONE RISERVATA