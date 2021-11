Venerdì 5 Novembre 2021, 05:04

LA STORIA

Un'aggressione in pieno giorno, senza nessun motivo, che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi se non fossero intervenuti due senzatetto di passaggio. La brutta avvenuta è capitata a una 33enne di Latina, Erika, che mercoledì mattina si trovava dietro allo stadio, all'incrocio con via Aspromonte, proprio davanti al tabacchi. «Improvvisamente - racconta Erika - sono stata aggredita da un uomo con evidenti problemi, il quale mi ha prima insultato urlando con parole incomprensibili e poi mi ha spintonato, due o tre volte».

Un motivo reale dell'aggressione non esiste, ma sembra evidente un comportamento aggressivo frutto di una condizione di disagio. «La mia colpa - racconta la donna - era quella di stare ferma nel tratto di marciapiede dove lui, in maniera compulsiva, faceva avanti e indietro. Per fortuna sono stata soccorsa da due senzatetto che abitualmente vanno a prendere il caffè alle macchinette accanto al tabacchi, grazie a loro non ho avuto conseguenze più gravi. Sono un egiziano e un rumeno di una certa età, vivono in strada e qualche volta vanno al dormitorio. Spesso vengono giudicati male solo per il loro aspetto trasandato, ma in realtà hanno dimostrato grande attenzione e rispetto verso il prossimo. Io li vorrei davvero ringraziare pubblicamente e, se riuscirò a rintracciarli, anche privatamente».

L'aggressore è una persona nota anche alle forze dell'ordine. Erika racconta di aver chiamato il 113 e, all'arrivo di polizia e carabinieri, l'uomo è stato riconosciuto perché protagonista di altri episodi simili. «E' una persona che ha bisogno di aiuto - conclude la 33enne - per questo non presenterò nessuna denuncia, vorrei che fosse aiutato e non accusato o addirittura arrestato».

