Lunedì 28 Giugno 2021, 05:03

SANTI COSMA E DAMIANO

Aggredisce la vicina di casa e i carabinieri intervenuti e per questo è stato tratto in arresto. È quanto accaduto la scorsa notte a Santi Cosma e Damiano. A finire in manette è stato un 48enne per i reati di violenza e resistenza a pubblico ufficiale. Non è ancora chiara la motivazione, ma l'uomo ha aggredito la sua vicina di casa, una donna di 52 anni. Gli altri vicini, attirati dalle urla, hanno pensato bene di segnalare l'accaduto alla centrale operativa della compagnia carabinieri di Formia, che ha inviato immediatamente sul posto i militari del nucleo operativo e radiomobile insieme ai colleghi della stazione di Scauri. Il 48enne, vedendoli arrivare, è andato ancora di più in escandescenza e dopo aver gridato contro di loro si è scagliato contro i carabinieri colpendoli con calci, pugni e schiaffi, costringendone due a ricorrere alle cure del pronto soccorso dell'Ospedale Dono Svizzero di Formia, dove dal personale medico gli venivano diagnosticate lesioni e percosse. Per bloccare la furia del 48enne si è dovuti ricorrere addirittura alla sedazione. Dopo di che è stato tratto in arresto, per i reati di violenza e resistenza a pubblico ufficiale, e posto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione in attesa del processo per direttissima, così come disposto dalla Procura della Repubblica di Cassino. Altro episodio, sempre accaduto a Santi Cosma e Damiano, ha interessato una evasione dagli arresti domiciliari presso struttura sanitaria. Protagonista un 35 enne di Roma, che si trovava ristretto in una comunità terapeutica del luogo. L'uomo si è allontanato dalla struttura, il personale medico ha quindi segnalato l'evasione ai carabinieri che stanno cercando il 35enne.

Giu.Ma.

