10 Marzo 2021

IL CASO

La segnalazione era chiara: un uomo con ferita alla testa. Le domande di rito, da parte degli operatori della centrale operativa, poi l'invio di un'ambulanza. È la prassi, in questi casi, solo che nessuno si aspettava che sarebbe andata così. Lo hanno soccorso - infatti - e lui, per tutta risposta, ha reagito aggredendo il personale e distruggendo l'ambulanza. È accaduto durante la notte tra lunedì e ieri a Pontinia, dove uno straniero ha dato in escandescenza al momento del soccorso.

Una volta arrivato il personale del 118, l'uomo, originario del Marocco - in stato di ebbrezza e in agitazione psicomotoria - ha reagito prima prendendosela con il personale e poi distruggendo i vetri dell'ambulanza. Il mezzo di soccorso, da qual momento in poi, non è stato più utilizzabile.

A quel punto è scattato un ulteriore allarme ed è stato chiesto l'intervento dei carabinieri. I militari sono arrivati poco dopo, mentre l'uomo era stato bloccato e sedato. Date le sue condizioni si è deciso di far intervenire un ulteriore mezzo del 118 per trasportarlo al pronto soccorso. Sarà denunciato per quanto accaduto.

Per fortuna nessuna conseguenza grave per il personale, anche se le aggressioni verso i sanitari e i danni - alle ambulanze o negli ospedali - continuano a essere all'ordine del giorno.

