I poliziotti lo hanno atteso al porto di Civitavecchia, allo sbarco di un traghetto proveniente dalla Tunisia, e lo hanno arrestato per rapina dando esecuzione a un ordine di carcerazione emesso dal gip del tribunale di Latina. Le manette sono scattate intorno ai polsi di un 31enne tunisino, in Italia senza fissa dimora, irreperibile e latitante da diversi mesi. Le indagini sul suo conto hanno consentito di scoprire che aveva fissato il suo rientro. E così, all'arrivo, lo straniero ha trovato un'amara sorpresa. L'episodio che gli viene contestato risale allo scorso 5 agosto. Alla periferia di Latina, a Borgo Bainsizza per la precisione, il 31enne aveva aggredito una donna, 36enne di nazionalità indiana, portandole via una somma di denaro. Aveva con ogni probabilità già adocchiato la sua vittima e ne aveva seguito i movimenti, così era entrato in azione al momento opportuno. La signora infatti aveva appena incassato 700 euro nel suo negozio in seguito a una transazione effettuata attraverso il money transfer. Poi è uscita e per strada è stata fermata dal tunisino, picchiata e rapinata. L'uomo l'ha bloccata, colpendola prima con un violento schiaffo al volto che l'ha tramortita facendola cadere a terra, poi ha continuato a infierire continuando a colpirla con particolare violenza anche sulla gambe e le braccia. Immobilizzandola, le ha quindi sottratto 700 euro in contanti che la donna aveva con sé, per poi dileguarsi facendo le tracce. La 36enne è stata soccorsa e per lei si sono rese necessarie le cure del pronto soccorso dell'ospedale Goretti, da cui poi è stata dimessa con una prognosi di 10 giorni per una serie di contusioni su tutto il corpo.