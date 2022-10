Domenica 30 Ottobre 2022, 09:21

In arrivo anche a Latina le agevolazioni Tari 2022, finanziate con il decreto Sostegni Ter. Il commissario straordinario del Comune Carmine Valente, con i poteri della giunta municipale, ha approvato la riduzione per determinate utenze. Potranno richiedere lo sconto tariffario i soggetti che versino in condizione di grave disagio sociale ed economico, limitatamente ai locali direttamente abitati e con esclusione di quelli subaffittati, con Isee non superiore a 15mila euro o non superiore a 20mila euro con almeno 4 figli a carico. Qualora le richieste di agevolazione dovessero determinare il superamento della disponibilità, il Comune procederà al soddisfacimento delle domande in ordine crescente ad iniziare con Isee minore tra tutti coloro che hanno presentato l'istanza documentata ed in possesso i tutti requisiti.



Avranno diritto all'agevolazione le aziende che nel 2021 sono state soggette a chiusure obbligatorie o a restrizioni nell'esercizio dell'attività, per effetto dei provvedimenti governativi o locali, emanati per fronteggiare la diffusione del virus Covid-19. Lo sconto tariffario, previsto nella componente variabile, resta comunque legato al calo di fatturato nell'anno 2021, rispetto all'anno 2019. Per riduzioni di fatturato pari o superiore al 10% è previsto uno sconto Tari pari al 35%. Per riduzioni del fatturato superiori al 15%, l'agevolazione sarà pari al 45%. Per riduzioni del fatturato superiori al 20%, sarà possibile ottenere una riduzione, sempre e solo della parte variabile della tariffa, pari al 55%. In caso di incapienza dei fondi, le riduzioni saranno riconosciute in proporzione ai fondi disponibili. Con deliberazione del commissario Valente, il Comune di Latina applicherà un'agevolazione Tari anche in favore delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, regolarmente iscritte Registro unico nazionale del Terzo Settore, e degli enti religiosi aventi personalità giuridica in ordine all'utilizzo di locali ed aree scoperte utilizzate per lo svolgimento di attività sempre comunque prestate a titolo gratuito.



Per entrambe le tipologie dovrà essere presentata una richiesta entro i termini previsti da un successivo atto dirigenziale e qualora le richieste di agevolazione dovessero determinare il superamento della disponibilità, si procederà al soddisfacimento delle domande in proporzione al rapporto tra i valori di bilancio ed il valore dell'ammontare delle agevolazioni richieste.