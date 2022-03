Giovedì 10 Marzo 2022, 09:19

Ha agito indisturbato per due notti consecutive, attaccando decine di fogli su muri, colonne, cancelli, nel pieno centro della città. Manifestini pieni di nomi e cognomi di tutti coloro che, a suo dire, non l'avrebbero pagato negli ultimi anni di lavoro come cuoco.

Ha tutto il sapore di una vendetta personale l'azione notturna organizzata per colpire i titolari di numerosi locali, ristoranti e bar di Latina. Nomi che sono rimasti ben visibili per diverse ore fino a quando i manifesti non sono stati rimossi.

C'è voluto un po' di tempo, perché si tratta di un numero considerevole di fogli attaccati soprattutto nella zona della stadio comunale, piazzale Prampolini, ma anche in corso della Repubblica, sulle colonne dei portici. Il cuoco, anche lui indicato con nome cognome e data di nascita, lamenta una serie di pagamenti mai effettuati: una lunga lista di mensilità, tredicesime, straordinari che i datori di lavoro non avrebbero versato negli anni indicati con estrema precisione sul volantino. Un'azione plateale, arrivata sicuramente al culmine dell'esasperazione, che potrebbe però avere conseguenze per l'autore se i numerosi titolari delle attività indicate decidessero di procedere per le vie legali.

M.Cusu.

© RIPRODUZIONE RISERVATA