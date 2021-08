Martedì 24 Agosto 2021, 05:02

Si conclude il percorso per la creazione di un parco sul terreno in via Goya a Latina, che fu confiscato al clan Ciarelli e acquisito al patrimonio comunale una decina di anni fa. Il 18 agosto, il cantiere è stato consegnato alla società Sia Garden, che riqualificherà il terreno, in base al progetto elaborato dal Comune e dall'istituto agrario San Benedetto di Borgo Piave, cui il Comune ha concesso l'uso. Sull'area, di circa 1000 metri quadrati e già da tempo bonificata e mappata, grazie al progetto, finanziato con 50mila euro dalla Regione Lazio, verrà effettuato un lavoro di riqualificazione delle essenze arboree esistenti. Saranno gli studenti dell'istituto San Benedetto ad occuparsi della manutenzione dell'area che verrà collegata, attraverso un passaggio pedonale, con il parco attrezzato di via Cambellotti.

Secondo il progetto, oltre all'estirpazione delle essenze arboree non di valore e alla piantumazione di nuove, saranno realizzati anche un percorso pedonale con il posizionamento di targhe divulgative, una recinzione per delimitare l'area, diverse panchine. Secondo la relazione di progetto, l'obiettivo è «rafforzare la percezione di equità e di fiducia nelle istituzioni», oltre a voler contribuire alla diffusione della cultura della legalità, della partecipazione sociale, attraverso il senso del recupero e della valorizzazione di un bene pubblico sottratto alla criminalità organizzata. Diversi, nel corso degli anni, sono stati gli atti e i provvedimenti relativi al terreno: è stato in particolare con al delibera del novembre del 2017 con cui la giunta aderì alla proposta avanzata dall'osservatorio tecnico-scientifico per la sicurezza, la legalità e la lotta alla corruzione della Regione Lazio per la riutilizzazione a scopi sociali del terreno, che faceva parte delle proprietà di Ferdinando Ciarelli e sul quale, un anno fa, è stata anche abbattuta una costruzione abusiva. I lavori di riqualificazione saranno terminati entro un paio di mesi.

