12 Marzo 2021

L'APPELLO

Durante il primo lock down anche loro erano stati definiti eroi, sono gli operatori e i dipendenti del commercio e del turismo. Per ricominciare a lavorare ora, c'è necessità di una sola cosa: il vaccino. A chiederlo a gran voce è la Uiltucs di Latina per tutti i lavoratori e le lavoratrici delle imprese del settore terziario commercio e turismo. «È urgente la necessità di allargare la somministrazione agli addetti dell'intera filiera per rispondere al grido di allarme dei tanti lavoratori che operano nel commercio, turismo e delle mense e nei servizi», dice il segretario Gianfranco Cartisano secondo il quale «Questa platea di lavoratori continua a essere a rischio. Capiamo e siamo consapevoli che alcuni settori e categorie hanno avuto la priorità ma non possiamo oggi ancora attendere, i lavoratori le imprese del Terziario e del Turismo debbono essere rispettati, vogliamo un piano vaccinale immediato», conclude Cartisano.

Dello stesso parere anche la Cisl di Latina, ma per il comparto delle grandi aziende. A sollevare la questione, alla luce anche dei contagi di variante inglese che si sono verificati a Latina Scalo e a Cisterna, è Giuseppe Giaccherini, operaio della Slim Aluminium e sindacalista pontino. «I lavoratori sono troppo esposti al rischio contagio da Covid 19 ed ora che ci si appresta a vaccinare l'intera popolazione non si può non tener conto dei tanti lavoratori esposti. Prima medici ed infermieri, ora gli anziani, come giusto che sia; il prossimo passo dovrebbe essere quello di portare i vaccini nelle fabbriche, dato che ci si trova troppo spesso a dover lavorare a stretto contatto con i tantissimi colleghi, seppur nel rispetto delle regole sull'utilizzo dei Dpi. Bisogna fare in modo che il governo attuale reperisca i vaccini da distribuire alle aziende». «In un momento di crisi come quello attuale non ci si può permettere di disperdere manodopera professionale a causa del Covid: per questo motivo riteniamo che sia legittima la richiesta di intervento, da realizzare nei prossimo tre mesi», spiegano dalla Cisl.

Francesca Balestrieri

