15 Aprile 2021

L'INDAGINE

Adescava giovanissimi sui social e poi li ricattava estorcendo loro cospicue somme di denaro. Con l'accusa di estorsione e atti persecutori è stato arrestato a Latina un uomo di 34 anni, cittadino albanese, G.B. le sue iniziali, identificato dagli investigatori della squadra mobile dopo una delicata attività di indagine coordinata dal sostituto procuratore Marco Giancristofaro. Un'investigazione scattata in seguito alla denuncia di un ragazzo minorenne del capoluogo, appena 16 anni, che aveva ceduto alle richieste estorsive e aveva effettuato ripetuti versamenti arrivando a consegnare nelle mani dell'aguzzino la cifra complessiva di 3mila euro. Proprio attraverso i racconti e la ricostruzione della giovane vittima la squadra mobile, guidata dal vicequestore Giuseppe Pontecorvo, è riuscita a ricostruire il comportamento dell'uomo, che adescava le sue vittime sui social, stringeva amicizia con loro, organizzava incontri e poi, al momento opportuno, minacciava di rendere nota la presunta omosessualità dei ragazzi chiedendo loro somme di denaro sempre più consistenti in cambio del suo silenzio. Il 16enne è caduto vittima di questo meccanismo dopo essere stato adescato su Bakeca Incontri. Ha accettato di incontrare l'uomo e poi ha finito per cedere alle sue richieste di soldi, prelevando di volta in volta le somme dal conto di sua madre, completamente ignara della vicenda. I versamenti avvenivano su conti del circuito telematico paysafecard, intestati a terzi ma in uso al 34enne albanese. Proprio quando il giovane pensava di essersi finalmente liberato dall'incubo, riceveva però su WhatsApp altre insistenti richieste e così ha deciso di rivolgersi alla polizia. Nel corso delle indagini, mentre gli investigatori cercavano riscontri ai racconti della vittima, sono riusciti ad accertare anche un secondo episodio capitato invece a un ragazzo poco più che maggiorenne. La tecnica utilizzata era sempre la stessa, ma in questo caso il giovane era stato conosciuto tramite amicizie in comune e costretto a consegnare, in più fasi, addirittura 10mila euro. Il 34enne inoltre lo aveva indotto, a suon di minacce, ad intestarsi la scheda del suo telefono cellulare così da non essere rintracciato. Per ora sono solo due le vittime rintracciate dalla polizia ma il sospetto è che il comportamento dell'uomo fosse seriale e le indagini dunque proseguono per verificare se altri giovani siano caduti nella sua rete.

Laura Pesino

